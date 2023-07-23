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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Проект широкополосного доступа в интернет Kuiper от Amazon будет конкурировать со Starlink
В 2024 году в рамках проекта Kuiper планируется начать пилотные испытания широкополосного доступа для клиентов.

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Компания Amazon не сбавляет темпов в своем стремлении бросить вызов мечтам Элона Маска о космическом Интернете. Команда компании Project Kuiper объявила о создании научно-исследовательского центра в Редмонде (штат Вашингтон), расположенного всего в нескольких милях от ее официальной штаб-квартиры. По словам вице-президента Project Kuiper Раджива Бадьяла, компания нанимает инженеров по аппаратному и программному обеспечению, а также менеджеров по продуктам и программам для создания "высокопроизводительной системы спутниковой связи".

фото - magazinweb.ru

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Этот центр исследований и разработок - новая попытка Amazon разработать и запустить тысячи низкоорбитальных спутников в рамках проекта Kuiper, о котором компания впервые объявила в апреле прошлого года. Цель проекта - обеспечить широкополосным Интернетом те районы мира, которые в настоящее время не обслуживаются наземными сетями. 


"Нам предстоит большая работа по проектированию, тестированию и созданию всей системы", — сказал Бадьял в своем заявлении. "Мы открываем эту лабораторию, чтобы сделать еще один шаг к решению этой задачи".


Проект "Kuiper" получил свое название от пояса Койпера - дискообразной области за Нептуном, в которой обитает огромное количество ледяных тел, таких как карликовые планеты и кометы. Такое название связано с тем, что Amazon планирует вывести тысячи спутников на столь же далекую орбиту - высотой около 600 км, где их скорость будет примерно равна скорости вращения Земли, что позволит им сохранять относительно неподвижное положение над землей.


Amazon не подтвердила, сколько спутников она планирует запустить, однако, по слухам, речь идет о 3236 аппаратах. Компания получила разрешение Федеральной комиссии связи США на запуск 3236 спутников в рамках проекта Kuiper в июле 2020 года. Федеральная комиссия по связи США заявила тогда, что "удовлетворение заявки Kuiper с указанными условиями будет отвечать общественным интересам".


Примечательно, что проект Kuiper будет конкурировать с группировкой Starlink Маска. SpaceX уже запустила около тысячи спутников для обеспечения высокоскоростным интернетом потребителей в Северной Америке и расширяет свою сеть по всему миру.

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#amazon #спутниковый интернет
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