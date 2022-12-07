Боевой коршун показан в действии на индо-американских военных учениях вблизи китайской границы

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Черный коршун "Арджун" попал в заголовки газет, когда в новостях и социальных сетях появились кадры, демонстрирующие его способности по борьбе с беспилотниками во время военных учений Индии и США "Yudh Abhyas" в 100 км от границы с Китаем.

Коршун действует параллельно с собакой, которая слышит беспилотник и предупреждает своего хозяина, затем индийские солдаты выпускают "птичку", которая обнаруживает беспилотник и сбивает его своими острыми когтями. Обученный в центре ветеринарного корпуса, Арджун может также выполнять базовые функции наблюдения с помощью установленной на голове камеры, передавая изображение земли во время полета над вражеской территорией.

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Что интересно, так это то, что камера, закрепленная на голове коршуна, по всей видимости, китайского производства. Китай, тем временем, раскритиковал индийско-американские военные игры на границе с Индией как вмешательство внерегиональной державы и призвал Индию самостоятельно решать свои пограничные вопросы.