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Черный коршун "Арджун" попал в заголовки газет, когда в новостях и социальных сетях появились кадры, демонстрирующие его способности по борьбе с беспилотниками во время военных учений Индии и США "Yudh Abhyas" в 100 км от границы с Китаем.
Коршун действует параллельно с собакой, которая слышит беспилотник и предупреждает своего хозяина, затем индийские солдаты выпускают "птичку", которая обнаруживает беспилотник и сбивает его своими острыми когтями. Обученный в центре ветеринарного корпуса, Арджун может также выполнять базовые функции наблюдения с помощью установленной на голове камеры, передавая изображение земли во время полета над вражеской территорией.
Что интересно, так это то, что камера, закрепленная на голове коршуна, по всей видимости, китайского производства. Китай, тем временем, раскритиковал индийско-американские военные игры на границе с Индией как вмешательство внерегиональной державы и призвал Индию самостоятельно решать свои пограничные вопросы.