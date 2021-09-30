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Lenovo Legion 9000K официально стал первым игровым ПК с процессором Alder Lake 12-го поколения
Настольный ПК Legion 9000K оснащен процессором Intel Alder Lake с поддержкой PCIe Gen5 и DDR5
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Сегодня Lenovo объявляет о выпуске своего нового игрового настольного ПК 29 октября.

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Похоже, что Lenovo - первая компания, анонсировавшая систему на процессоре Intel Alder Lake. Компания сообщила, что их ПК Legion 9000K 2022 будет оснащен процессором 12-го поколения, но не упоминает Intel напрямую в маркетинговой картине.

Legion 9000K 2022 будет поддерживать память DDR5, а также PCIe 5.0, что означает большую вероятность материнской платы Intel Z690 в этой сборке. Видеокарта, представленная на маркетинговом слайде, - это GeForce RTX 3080 Ti. Пока не было выпущено SSD Gen5, поэтому эти разъемы останутся бездействующими до тех пор, пока такие продукты не станут доступны.

ITHome сообщает, что Legion 9000K 2022 будет доступен с 29 октября, что вероятно делает намёк на предварительные заказы. Процессоры Intel Alder Lake-S будут доступны для предзаказа именно в этот день, но продукт будет запущен 4 ноября и вероятно, именно тогда, эти системы могут быть доставлены клиентам.


Настольный игровой ПК Lenovo Legion 9000K 2022, Источник: Lenovo

 


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