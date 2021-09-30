Модули памяти DDR5, которые предлагают большой скачок в производительности

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Компания ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, объявляет о запуске нового поколения промышленных устройств. Модули памяти DDR5, которые предлагают большой скачок в производительности. Они нацелены на содействие развитию 5G, искусственного интеллекта, периферийных вычислений, высокопроизводительных вычислений, автоматизированных транспортных средств и интеллектуального здравоохранения, и это лишь некоторые из них.

По данным Yole Developments, поставки памяти DDR5 к 2023 году превысят объемы DDR4, а продажи DDR5 будут составлять 90% рынка к 2026 году. DDR5 станет бесспорным стандартом будущего и ключевым компонентом 5G, AIoT и других приложений. Чтобы удовлетворить будущие потребности своих клиентов, ADATA представила множество модулей памяти DDR5, включая варианты U-DIMM и SO-DIMM. В модулях используются высококачественные IC прямо от производителя, а их емкость составляет 8 ГБ и выше. По сравнению с DDR4, DDR5 имеет вдвое большую пропускную способность и предлагает более высокие частоты до 4800 МГц. Более того, они работают от 1,1 В для повышения энергоэффективности.

Модули памяти DDR5 промышленного класса ADATA оснащены интегральными схемами для управления питанием (PMIC), которые перемещают функции управления питанием с материнских плат на модули памяти. Это позволяет более эффективно регулировать напряжение для повышения стабильности и производительности. Модули тестируются для обеспечения максимальной надежности и производительности для удовлетворения потребностей серверов корпоративного уровня для анализа больших данных, глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений. Модули также поддерживают технологию термодатчика и встроенный код коррекции ошибок для предотвращения перегрева и поддержания стабильной и точной передачи сигнала.

Модули также могут быть оснащены другими дополнительными функциями в соответствии с конкретными потребностями. Они имеют золотое покрытие 30µ PCB для повышения надежности передачи сигнала; защита от серы и технология защитного покрытия для устойчивости к загрязнениям, пыли и влажности.

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Модули памяти ADATA DDR5 первыми будут представлены для промышленных приложений и начнут массовое производство в 4 квартале 2021 года. В дополнение к существующим спецификациям ADATA также планирует предложить модули с другими спецификациями, такими как R-DIMM, ECC, VLP. DIMM и серии для широкого диапазона температур для удовлетворения разнообразных потребностей приложений и клиентов.