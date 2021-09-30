AMD объявляет об амбициозной цели по повышению энергоэффективности процессоров, на которых выполняется обучение искусственному интеллекту и высокопроизводительные вычислительные приложения, в 30 раз к 2025 году

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Высокопроизводительные процессоры AMD EPYC ™ и ускорители AMD Instinct ™ нацелены на беспрецедентный прогресс в области энергоэффективности для обучения искусственному интеллекту и суперкомпьютерных приложений.





AMD сегодня объявила о цели обеспечить 30-кратное повышение энергоэффективности процессоров AMD EPYC и ускорителей AMD Instinct при обучении искусственному интеллекту (AI), а также приложений для высокопроизводительных вычислений (HPC), работающие на ускоренных вычислительных узлах к 2025 году. Для достижения этой амбициозной цели AMD потребуется повысить энергоэффективность вычислительного узла со скоростью более чем в 2,5 раза быстрее, чем совокупное улучшение в масштабах отрасли в течение последних пяти лет.

Ускоренные вычислительные узлы - это самые мощные и передовые вычислительные системы в мире, используемые для научных исследований и крупномасштабного суперкомпьютерного моделирования. Они предоставляют вычислительные возможности, используемые учеными для достижения прорывов во многих областях, включая материаловедение, прогнозирование климата, геномику, открытие лекарств и альтернативную энергетику. Ускоренные узлы также являются неотъемлемой частью обучения нейронных сетей ИИ, которые в настоящее время используются для таких действий, как распознавание речи, языковой перевод и системы рекомендаций экспертов, с аналогичными многообещающими применениями в ближайшее десятилетие. 30-кратная цель позволит сэкономить миллиарды киловатт-часов электроэнергии к 2025 году, сократив мощность, необходимую этим системам для выполнения одного расчета, на 97% в течение пяти лет.

«Достижение повышения энергоэффективности процессора является долгосрочным приоритетом для AMD, и теперь мы ставим новую цель для современных вычислительных узлов, использующих наши высокопроизводительные процессоры и ускорители, применительно к обучению ИИ и развертываниям высокопроизводительных вычислений», - сказал Марк Пейпермастер, исполнительный вице-президент и технический директор AMD. «Сосредоточенная на этих очень важных сегментах и ценностном предложении для ведущих компаний по усилению охраны окружающей среды, цель AMD в 30 раз превосходит отраслевые показатели энергоэффективности в этих областях на 150% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом».

«Поскольку вычисления становятся повсеместными от периферии к ядру и облаку, AMD заняла смелую позицию в отношении энергоэффективности своих процессоров, на этот раз в отношении ускоренных вычислений для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений», - сказал Аддисон Снелл, генеральный директор Intersect360 Research. «Достичь будущих успехов сейчас труднее, поскольку исторические преимущества, которые дает закон Мура, значительно уменьшились. Повышение энергоэффективности в 30 раз за пять лет станет впечатляющим техническим достижением, которое продемонстрирует силу технологий AMD и их упор на экологическую устойчивость».

Повышение энергоэффективности для приложений ускоренных вычислений является частью новых целей компании в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), охватывающих ее операции, цепочку поставок и продукты. Более двадцати пяти лет AMD прозрачно отчитывается о своей деятельности по охране окружающей среды и производительности. За последние достижения в области энергоэффективности продуктов AMD была включена в список Fortune Change the World в 2020 году, в котором отмечаются выдающиеся усилия компаний по удовлетворению неудовлетворенных потребностей общества.

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