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Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии на GTC Keynote в ноябре
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии искусственного интеллекта и продукты в GTC Keynote; Сотни лидеров отрасли и ИИ выступят на ноябрьском мероприятии
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Среди ведущих спикеров конференции 8-11 ноября: Фей-Фей Ли из Стэнфорда, Тим Суини из Epic Games, Сэми Бенджио из Apple, Илья Суцкевер из OpenAI.

NVIDIA объявила сегодня о проведении глобального виртуального GTC с 8 по 11 ноября, на котором основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новостной доклад, а также состоятся выступления некоторых выдающихся мировых лидеров в области исследований ИИ и лидеров отрасли.

Основной доклад Хуанга будет транслироваться в прямом эфире 9 ноября в 11:00 по московскому времени. Регистрация бесплатна и не требуется для просмотра основного доклада.

Ожидается, что более 200 000 разработчиков, новаторов, исследователей и творцов будут регистрироваться на мероприятии, которое будет посвящено глубокому обучению, науке о данных, высокопроизводительным вычислениям, робототехнике, центрам обработки данных. Спикеры расскажут о последних достижениях, которые трансформируют некоторые из крупнейших мировых отраслей, такие как здравоохранение, транспорт, производство, розничная торговля и финансы.

Будут представлены руководители сотен организаций, в том числе Amazon, Arm, AstraZeneca, Baidu, BMW, Domino's, Electronic Arts, Facebook, Ford, Google, Kroger, Microsoft, MIT, Oak Ridge National Laboratory, Red Hat, Rolls-Royce, Salesforce, Samsung, ServiceNow, Snap, Volvo, Walmart и WPP.

«GTC - это прекрасная возможность для разработчиков и бизнес-лидеров узнать о последних достижениях в области искусственного интеллекта, ускоренных вычислений и компьютерной графики от ведущих мировых новаторов, ученых и исследователей», - сказал Грег Эстес, вице-президент по программам для разработчиков в NVIDIA. «Стартапы, научные круги и крупнейшие предприятия собираются вместе в GTC, предоставляя участникам уникальную возможность делиться идеями и сотрудничать, преодолевая границы для создания будущего».

В последние годы GTC расширилась с высокопроизводительных вычислений и графики, чтобы включить такие области, как облачные и корпоративные вычисления, где часто используются прорывы в области искусственного интеллекта. Основной доклад и другие доклады предоставляют корпоративным и ИТ-руководителям новейшую информацию о том, как настроить безопасные ускоренные центры обработки данных, которые поддерживают современные рабочие нагрузки, включая искусственный интеллект, машинное обучение и обработку естественного языка.

Специальный контент для стартапов, новые предложения по обучению
NVIDIA Inception, программа для стартапов с более чем 8 500 участниками, проведет в GTC полный курс, предназначенный для обучения, информирования и развития молодых компаний, которые революционизируют отрасли. Будут представлены более 70 стартапов, в том числе известные основатели компаний и известные отраслевые партнеры. Темы включают обсуждение ИИ, открытие лекарств, автономные системы, развивающиеся рынки и другие области.

Участники GTC также смогут развить и отточить свои навыки в NVIDIA  Deep Learning Institute, который предлагает образовательные ресурсы для всех, кто хочет узнать обо всем, что связано с искусственным интеллектом. DLI проведет 14 полнодневных учебных семинаров, от начального до продвинутого, на четырех языках в нескольких часовых поясах. Темы включают классические курсы DLI, такие как «Основы глубокого обучения», а также новые учебные курсы, такие как «Масштабирование приложений CUDA C++ на несколько узлов» и «Ускорение конвейеров проектирования данных».

Семинары проводят инструкторы с сертификацией NVIDIA DLI, которые являются экспертами в своей области и предоставляют лучшие в отрасли технические знания, способствующие выдающимся результатам. Участники также могут получить сертификат компетентности для поддержки профессионального развития.

Демократизация искусственного интеллекта
NVIDIA структурировала GTC как открытое мероприятие с полным доступом, доступное практически для любого сообщества по всему миру.

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Сессии и докладчики были отобраны, чтобы информировать и вдохновлять разработчиков, исследователей, ученых, преподавателей, профессионалов и студентов. Будут рассмотрены такие темы, как создание более совершенных наборов данных и повышение инклюзивности ИИ. NVIDIA сотрудничает с такими организациями, как LatinX in AI, Tech Career и W.AI в Израиле, а также Корейский женский университет Ихва, чтобы предложить бесплатный доступ к семинарам DLI для различных сообществ.

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