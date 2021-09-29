Emtek RTX 30 с темой Diablo 2 Resurrected

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Южнокорейская Emtek представила видеокарты, вдохновленные играми.

Компания представляет две модели: RTX 3060 и RTX 3070 Ti. Компания не сообщила, является ли модель RTX 3060 LHR, но если предположить, что она будет выпущена через 4 месяца с момента появления серии, скорее всего это будет версия с урезанным хешрейтом. Карта с двумя вентиляторами разработана на основе ранней модели Storm X Dual OC с новой наклейкой на вентиляторах и оранжевым светодиодом по умолчанию (хотя подсветка способна отображать все цвета).

Таким образом, карта RTX 3060 предлагает полностью настраиваемое решение с заводским разгоном до 1837 МГц и TDP 180 Вт. Это просто рекламная перепродажа существующей модели. Что касается RTX 3070 Ti, её характеристики до сих пор не раскрыты. Карта относится к новой серии Storm Dark, которая еще не была выпущена Emtek, даже без значка Diablo 2.

Неясно, будет ли игра предоставляться в комплекте с видеокартами, но в наши дни производители видеокарт, как правило, не делают такие подарки, если разработчики игры не сотрудничают с NVIDIA или AMD. Данные видеокарты будут продаваться в ближайшее время независимо от комплекта.

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