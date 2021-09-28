Дефицит чипов сохранится в начале 2022 года, но должен уменьшиться во второй половине года.

Генеральный директор и президент AMD доктор Лиза Су приняла участие в конференции Code Conference в Беверли-Хиллз, Калифорния.

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Во время интервью на сцене с продюсером Code Conference Карой Свишер и репортером CNBC Джоном Форттом доктор Лиза Су рассказала о дефиците кремния и компонентов, который поразил рынок ПК с начала пандемии COVID-19 в конце 2020 года. Почти год. после того, как цены на чипы резко выросли, геймеры и энтузиасты оборудования изо всех сил пытаются найти процессоры, видеокарты и игровые консоли по разумным ценам.

По словам Лизы Су, дефицит будет сохраняться до конца 2021 года. AMD, которая полагается на поставщиков компонентов и внешних производителей, испытывает проблемы с удовлетворением спроса, как и конкурирующие компании, такие как NVIDIA и Intel. Последний только что начал строительство новых заводов в Аризоне, США.

Лиза Су теперь ожидает, что в первой половине 2022 года предложение будет «вероятно ограниченным», но во второй половине года нехватка микросхем станет менее острой. Это определенно не та новость, которую ожидали услышать геймеры и энтузиасты.

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Су отметила, что пандемия подняла спрос на новый уровень, и все отрасли ищут новые компоненты. Она сказала, что «никто не ожидал такого большого спроса». Она преуменьшила влияние криптобизнеса на дефицит и подтвердила, что это довольно небольшая часть бизнеса AMD. В отличие от NVIDIA, которая представила алгоритм Lite Hash Rate для своих графических процессоров, AMD не ограничила производительность хеширования своих видеокарт.