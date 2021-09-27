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Релизная версия Windows 11 теперь доступна всем участникам программы предварительной оценки
Это сборка, которая, скорее всего, будет представлена ​​публике 5 октября.
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Windows 11 была представлена в программе Windows Insider в различных версиях, но теперь у тестировщиков есть доступ к версии, которая почти наверняка станет стартовой сборкой и представится широкой публике 5 октября.

Это сборка 22000.194. Раньше она была доступна тестировщикам в бета-канале, но Microsoft, по-видимому, считает, что теперь она готова к использованию в прайм-тайм, отсюда и продвижение сборки на канал Release Preview.

«В канале Release Preview вы получите предстоящую версию Windows до того, как она будет доступна всем, с улучшенными качественными обновлениями и некоторыми ключевыми функциями. Эти сборки также поддерживаются Microsoft, если вы участвуете в программе предварительной оценки Windows для бизнеса, объясняет Microsoft.

До этого момента сборки Windows 11 были доступны только в каналах Beta и Dev. Канал Dev предназначен для «продвинутых пользователей, которые любят быть первыми, кто хочет увидеть последние функции и обновления для всего, что связано с Windows», и готовы потенциально пожертвовать стабильностью и совместимостью ради беглого взгляда. Между тем, канал Beta предназначен «для первых пользователей, которые хотят посмотреть, что будет дальше» в более стабильной и надежной сборке.

Продвижение Windows 11 в канал выпуска (как было замечено Bleeping Computer) является важной вехой, поскольку предполагает, что ОС отполирована и готова к работе. Или достаточно отшлифована для постепенного публичного запуска - неизбежно будут ошибки и проблемы, которые проскользнут, но на этом этапе все основные проблемы теоретически должны быть решены.

Инсайдеры на канале Release увидят сборку, предлагаемую в качестве дополнительного обновления, точно такую же, какая она появится в открытом доступе, начиная со следующего месяца. Предостережение в том, что сборка будет отображаться только для людей, которые используют «подходящий компьютер».

Самые большие требования - это поддержка ЦП и TPM 2.0. Windows 11 поддерживает чипы Intel, относящиеся к серии 8-го поколения (и несколько 7-го поколения), и процессоры AMD, относящиеся к серии Ryzen второго поколения.

Все поддерживаемые процессоры объединяет одна общая черта: поддержка TPM 2.0, функции безопасности, которая до недавнего времени обычно была отключена по умолчанию в BIOS материнской платы. Её необходимо включить, прежде чем появится опция обновления до Windows 11.

Предполагая, что ваш компьютер соответствует требованиям (загрузите и запустите приложение Microsoft PC Health Check, чтобы проверить на соответствие), вы можете установить стартовую версию Windows 11 прямо сейчас, если хотите. По моему мнению, что лучше подождать и посмотреть, какие проблемы возникнут, но если вы хотите одним из первых ознакомиться с ОС Microsoft, теперь у вас есть шанс.

Для этого зайдите в Microsoft и зарегистрируйтесь в программе предварительной оценки. Затем перейдите в «Настройки» > «Обновление и безопасность» и щелкните ссылку «Программа предварительной оценки Windows» в левом столбце. Оттуда просто следуйте подсказкам. Когда придет время выбрать канал, выберите Release Preview .

Вам будет предложено перезагрузить компьютер. После перезагрузки вернитесь в Центр обновления Windows, и должна появиться возможность обновить ваш компьютер до Windows 11. Следуйте инструкциям по обновлению.

На этом этапе вы можете удалить свой аккаунт из программы предварительной оценки, еще раз зайдя в Центр обновления Windows («Настройки» > «Обновление и безопасность»), затем щелкнув «Программа предварительной оценки Windows» и выбрав «Прекратить получение предварительных сборок» .

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Как всегда, обязательно сделайте резервную копию своих данных на случай, если что-то пойдет не так.

#amd #intel #microsoft #windows 11 #tpm 2.0 #release
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