Может быть золотой жилой для мошенников

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Аналитики CyberNews говорят, что база данных, по-видимому, включает имена, номера телефонов и другую личную информацию.

База данных якобы была составлена путем объединения 3,8 миллиарда телефонных номеров из ранее украденных данных социальной сети Clubhouse с профилями пользователей Facebook, что сделало ее ценным материалом для мошенников.

В случае подлинности, база данных «могла бы послужить золотой жилой для мошенников»,- считает старший исследователь информационной безопасности CyberNews Мантас Саснаускас.

Согласно CyberNews, сборник представляет собой обновление ранее выложенного взлома серверов Clubhouse, который содержал только номера телефонов пользователей Clubhouse и людей из их телефонных списков контактов.

Хотя исходный список не был особо полезен мошенникам, добавление профилей пользователей в Facebook дает гораздо больше контекстной информации о владельцах телефонных номеров, включая имена пользователей, местоположения на основе суффиксов телефонных номеров, данные их друзей и родственноиков и т.д. - предполагает Саснаускас.

Далее он поясняет, что если база данных действительно подлинная, злоумышленники могут использовать данные для разработки всех видов мошенничества. Например, злоумышленники могут использовать эту информацию для подбора паролей затронутых пользователей или возможно даже проводить целевые фишинговые махинации и методы социальной инженерии.

Сообщается, что хакер запрашивает 100 000 долларов за полную базу данных, содержащую 3,8 миллиарда записей, но открыт для возможной продажи данных по частям.