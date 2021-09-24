Магазин с гарантией безопасности на Chrome 95

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Обеспечение безопасности при совершении покупок в Интернете станет намного лучше благодаря новому обновлению для Google Chrome .

Компания сообщила, что следующая сборка ее веб-браузера будет предлагать обновленную систему безопасности, когда дело доходит до управления онлайн-платежами .

Google Chrome 95, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, будет включать новое «платежное» расширение для API веб-аутентификации браузера, а это означает, что банку или другому учреждению также необходимо будет подтвердить, что транзакция является законной.

Команда Google Chrome заявляет, что эта новая функция важна, поскольку она позволяет продавцу лучше видеть, кто выполняет транзакцию на их сайте, и все это подтверждено онлайн-кассой через API запрос платежей Google Chrome с использованием метода «безопасного подтверждение платежа».

Европейский союз недавно постановил, что такая практика становится требованием для онлайн-продавцов по всему континенту, и ряд других территорий должен последовать его примеру.

«Эта функция обеспечивает согласованную и надежную аутентификацию с использованием аутентификаторов платформы», - добавили в Google в сообщении блога Chromium, в котором описываются новые функции.

«Предлагаемая функция обеспечивает лучший пользовательский интерфейс и более высокий уровень безопасности, чем существующие решения».

Chrome 95 также будет включать несколько удобных инструментов и служб для разработчиков, в том числе новую функцию self.reportError (), которая позволяет разработчикам сообщать об ошибках в консоль и любые обработчики глобальных «ошибок» так же, как и о неперехваченном исключении JavaScript. .

В новом выпуске также будет полностью удалена поддержка URL-адресов FTP, что сделает использование браузера более безопасным для всех пользователей Chrome после постепенного отказа от этой функции. Chrome 95 также добавит поддержку URL-адресов с именами хостов, не относящихся к IPv4, заканчивающимися цифрами, и будет включать новый API EyeDropper, который упрощает создание настраиваемых средств выбора цвета.

Chrome 95 сейчас находится в стадии бета-тестирования, и Google надеется, что его полная версия будет выпущена в конце этого года.