Следующая глава The Long Dark - драма о замороженной тюрьме
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Последний раз, когда я заходил, The Long Dark была игрой о том, как бродить по снегу и выкапывать консервные банки с фасолью из старых лачуг. Поэтому я с удивлением обнаружил, что следующее эпизодическое расширение для симулятора выживания - это тюремный триллер, в котором вы не только мёрзнете и голодаете, но и застряли за решеткой.
На этой неделе вас дразнят новым трейлером, эпизодом 4: Ярость, затем тишина, затем вас связывают, тащат и бросают в камеру в каком-то заброшенном пенитенциарном учреждении. Таинственный голос по телефону дразнит, что вам придется выбрать за кого быть в тюрьме, в то время как ваши сокамерники предполагают, что они могут быть единственными, кто поможет выжить в этой тюрьме.
Похоже, что вашего ближайшего сокамерника озвучивает никто иной, как актер Элиас Туфексис и похоже, он является главой одной из этих тюремных фракций. The Long Dark впечатляет тем насколько качественно анимация и озвучка изменились за эти обновления.
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Эпизод 4: Fury, Then Silence выйдет в понедельник, 4 октября. После этого разработчик Hinterland будет готовиться к завершению морозного триллера «The Long Dark» заключительной, пока не анонсированной пятой главой.
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