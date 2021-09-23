Apple предоставит всему персоналу розничной торговли премию до 1000 долларов за работу в пандемию
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Глобальный кризис в области здравоохранения отрицательно сказался на повседневной деятельности крупных технологических компаний, включая Apple. Пандемия могла заставить такие фирмы отойти на второй план, но вместе с усилиями своих сотрудников компания смогла защитить себя от серьезного спада продаж. Чтобы поблагодарить своих сотрудников, Apple, как сообщается, раздаст бонус в размере 1000 долларов всему персоналу розничной торговли.
В последний раз Apple давала своим сотрудникам премию еще в 2018 году
Бонус в 1000 долларов будет разовым и будет предоставлен сотрудникам, которые работали во время пандемии. В такое время необходимо соблюдать особые меры предосторожности для здоровья не только сотрудников, но и клиентов. Однако не всем работникам розничной торговли будет выплачиваться одинаковая сумма, и общая сумма бонуса будет зависеть от даты приема на работу.
Bloomberg сообщает, что работникам розничной торговли, нанятым до 31 марта 2021 года, будет предоставлен весь бонус в размере 1000 долларов, а сотрудникам, нанятым позже, будет предоставлен бонус в размере 500 долларов. Персоналу, нанятому на сезон праздничных покупок, будет выделено 200 долларов. Бонус также будет предоставлен сотрудникам, занимающимся онлайн-продажами, а также персоналу AppleCare.
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В последний раз подобное происходило в 2018 году, но вместо того, чтобы дать сотрудникам денежное вознаграждение, Apple раздавала 2500 долларов в ограниченных запасах большинству своих сотрудников.
Учитывая то, как ритейлеры Apple подвергали себя определенному риску из-за характера своей работы, их бонус вполне заслужен. Apple проявила заботу о признании их усилий во время пандемии, и они полностью заслужили эту награду.
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