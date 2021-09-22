Появилось видео Cyberpunk 2077 версии 1.31 с трассировкой лучей, DLSS 2.2 и более чем 50 модами
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Спустя почти год после выпуска Cyberpunk 2077 продолжает оставаться одной из самых красивых игр, когда-либо выпущенных, но визуальные эффекты уже выпущенных игр всегда можно вывести на новый уровень с помощью правильных модов.
Новое видео с демонстрацией моддинга, созданное Digital Dreams, показывает, насколько потрясающе может выглядеть последняя версия игры, разработанная CD Projekt Red, с предустановкой Beyond All Limits Ray Tracing, встроенными в игру функциями трассировки лучей и NVIDIA DLSS 2.2. Вы можете посмотреть видео ниже.
Cyberpunk 2077 обновился до версии 1.31 на прошлой неделе. В новой версии больше игрового процесса, квестов и исправлений открытого мира, а также визуальные улучшения и оптимизация памяти графического процессора на консолях PlayStation.
Визуальные исправления
- Была исправлена ошибка, когда после дождя, дороги не были мокрыми. В патче 1.31 влажные поверхности теперь выглядят более детализировано, чем было ранее.
- Брови и волосы были удалены в тех случаях, когда они были отключены в ранних версиях.
- Исправили ошибку возникающую при стрельбе из технического оружия, которая приводила к ослеплению.
- Теперь Кэрол присутствует в планшете и не сидит в воздухе во время кат-сцен.
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