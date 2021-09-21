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Помните, что Microsoft выпустила приложение PC Health Check, чтобы помочь пользователям определить, соответствуют ли их система всем требованиям для Windows 11? Та, которая заставила людей задуматься, почему их ПК не прошли тест на совместимость даже на современном оборудовании? В итоге Microsoft отключила её, и теперь вернулась обновленная версия, которую можно загрузить с целевой страницы Windows 11.

Приложение довольно простое в том смысле, что оно быстро проверяет ПК, соответствуют ли минимальным системным требованиям для работы с Windows 11. К ним относятся совместимый процессор с как минимум двумя ядрами с тактовой частотой 1 ГГц или выше, 64 ГБ или более доступного хранилища, не менее 4 ГБ ОЗУ и поддержка технологий Secure Boot и Trusted Module Platform (TPM) 2.0.

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В требованиях есть несколько основополагающих нюансов. Что касается процессора, то иметь по крайней мере два ядра и работать на частоте 1 ГГц или выше недостаточно, это также должна быть модель, которая находится в списке поддерживаемых процессоров Microsoft.

Для Intel это процессоры 8-го поколения и более новые, а также несколько процессоров 7-го поколения. А для AMD лучше всего подходят процессоры Ryzen второго поколения и более новые (включая Ryzen Threadripper), а также несколько процессоров Athlon и Epyc. В случае сомнений просмотрите отдельный полный список поддерживаемых процессоров Intel и полный список поддерживаемых процессоров AMD .

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В большинстве современных систем именно требование TPM 2.0, скорее всего, станет главным барьером, если ПК не пройдет тест на совместимость. Вот почему Microsoft отключила приложение вскоре после его выпуска в июне - компания признала, что «оно не было полностью готово поделиться уровнем детализации или точности, которые вы ожидали от нас о том, почему ПК с Windows 10 не соответствует требованиям к обновлению".

В исходной версии приложения, если TPM 2.0 не был включен в BIOS, система не прошла бы тест с сообщением: «Этот процессор не поддерживается для Windows 11». До сих пор производители материнских плат обычно не включали его по умолчанию на потребительских платах.

И сейчас? Если требование TPM 2.0 вызывает сбой в работе ПК, приложение сообщит об этом, отметив, что «TPM 2.0 должен поддерживаться и включаться», чтобы пройти проверку. Обновленное сообщение также связывает пользователя с сообщением в блоге, в котором более подробно объясняется, как включить TPM 2.0 на их ПК.

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Было бы неплохо, если бы приложение могло различать отсутствие возможностей TPM 2.0 и функцию безопасности, просто не включенную, но я полагаю, что это было бы немного сложнее реализовать.

В любом случае, приложение снова доступно для всех, а не только в рамках программы Windows Insider, как это было в течение последних нескольких недель. Просто перейдите на страницу Microsoft Windows 11 и прокрутите вниз до нижнего раздела, прямо над сносками.