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XFX официально выпустила новую видеокарту RX 6900 XT, которая по утверждению компании, разгоняется до 3 GHz и больше, достигая новых высот производительности этого мощного флагманского графического процессора Big Navi и действительно предлагая «самый высокий потенциал разгона, доступный сегодня. для любого графического процессора Radeon RX », - отмечает производитель.

Итак, это высокопроизводительная 6900 XT с графическим процессором Navi 21 XTXH, и как следовало ожидать, он поставляется в комплекте с очень серьезной системой охлаждения, а именно жидкостным охлаждением со специально разработанным водяным блоком EK.

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Производитель отмечает: «Основание [водоблока] изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной высококачественной меди, а его верхняя часть изготовлена из литого акрила, похожего на стекло».

XFX Radeon RX 6900 XT Zero WB (WaterBlock Limited Edition) будет работать с частотой по умолчанию 2375 МГц с повышением до 2525 МГц, но как уже упоминалось, увлеченные оверклокеры - целевая аудитория энтузиастов этой карты - согласно XFX, сможет развивать скорость до 3 ГГц и даже выше.

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XFX также отмечает, что в этой лимитированной серии задействована схема питания 14 + 2 фазы с большим V-Core, чем в эталонной спецификации AMD, чтобы лучше распределять мощность по большему количеству VRM, что означает, вкратце, большую стабильность и запас для разгона.

Карта также оснащена полностью адресуемой RGB-подсветкой - ну, где бы мы были без обязательной подсветки, которая подчеркивает предлагаемую производительность?!

Это, безусловно, выглядит как еще один впечатляющий шаг вперед для флагмана 6900 XT, обогнав PowerColor RX 6900 XT Red Devil Ultimate, который, как мы видели, вышел ранее в этом году с возможностью разгона до 2850 МГц. Эта новая видеокарта XFX разблокирована для выхода за пределы ограничения 3 ГГц, которое действовало при выпуске этого продукта PowerColor.

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Для этой мощной видеокарты потребуются три 8-контактных разъема питания, а также потребляемая мощность более 350 Вт, когда она в режиме разгона. Что неясно, так это то, как долго можно реально поддерживать повышение до 3 ГГц или более с XFX RX 6900 XT Zero WB.

XFX заявляет, что нужен блок питания с мощностью как минимум 850 Вт, но если вы серьезно относитесь к разгону, то вам понадобится некоторый запас для стабильности и лучше использовать блок мощностью 1000 Вт.

Цена на видеокарту пока разглашается, но учитывая, что это самая быстрая карта Big Navi на водоблоке, то можно предположить, что она будет космическая.