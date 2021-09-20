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Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае

Очередная попытка Intel оспорить иск о нарушении патентных прав компании провалилась
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C 2011 года FinFET служит основополагающей технологией для новых процессоров Intel, являясь ключевой частью почти для каждого процессора, которые компания продаёт. В Китае у Intel идет судебный процесс из-за нарушения авторских прав и недавно компания проиграла шестую проверку у китайской комиссии по экспертизе патентов. В итоге для Intel это может стать запретом на продажу процессоров Core в Китае.

IMECAS (китайский институт микроэлектроники) подали иск против компании Intel  в Высокий суд Пекина в 2018 году и требуют компенсацию убытков в сумме 31 миллион долларов. Но более важно, что в иске говорится про полный запрет на продажу процессоров Intel семейства Core, которые он использует для своих клиентских продуктов, по крайней мере, до тех пор, пока две стороны не придут к лицензионному соглашению. 

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Intel сделала следующее заявление относительно последних разработок:

«Это решение может быть обжаловано и Intel надеется на сбалансированное рассмотрение судами жалоб на недействительность заявленного патента».

Последняя неудача Intel в деле FinFET последовала за огромным количеством попыток компании переключить процесс рассмотрения патентов Inter Partes в Бюро патентов США. В USPTO решили отказаться от этого дела, оставив спор в руках китайских патентных органов. 

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Инженеры Intel использовали конструкции FinFET с появлением своих 22-nm процессоров третьего поколения еще c 2011 года и продолжает использовать эту технологию в своих последних продуктах. Спор вращается вокруг патента 457 (CN 102956457), известного как «патент FinFET».

Intel доcтигла определенного успеха, оспорив действительность патента - три пункта формулы изобретения были признаны недействительными. Однако одиннадцать исков по-прежнему подлежат исполнению. Это означает, что, если не будет никаких дополнительных успешных испытаний, судебный процесс против Intel будет продолжен. 

Компании Intel уже не привыкать к судебным разбирательствам, поэтому мы можем ожидать, что эти дела затянутся на довольно долгое время. Оспаривание действительности патента FinFET - один из первых шагов процесса - Intel и IMECAS обратятся в суд, как только эти попытки будут исчерпаны. Однако похоже, что у Intel заканчиваются возможности оспорить правдивость патента, поэтому это дело может быть либо вынесено в зал суда, либо будет урегулировано в ближайшие месяцы. 

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Юридический отдел Intel, безусловно очень занят: компания также находится в разгаре продолжительной серии судебных исков от VLSI, в результате которых компания уже оштрафована на 2,18 миллиарда долларов. У Intel до сих пор ведутся другие судебные процессы с VLSI. По словам Intel, эти иски могут стоить ей 11 миллиардов долларов.

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