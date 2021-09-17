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Серия совершенно новых слухов о графических процессорах AMD RDNA 3 и RDNA 4, которые будут работать на видеокартах Radeon RX следующего поколения, была предоставлена инсайдером Moore's Law Is Dead. Он говорит в основном о графических процессорах RDNA 3, но также дает небольшое обновление о графических процессорах RDNA 4, оба из которых будут иметь дизайн микросхем MCM.

MLID (инсайдер) сразу начинает с оценки производительности, и у нас уже есть несколько таких оценок. Мы видели предыдущие слухи о повышении производительности до 2,5 раз для RDNA 3 по сравнению с RDNA 2, а MLID утверждает, что AMD всегда нацелена на увеличение производительности более чем на 50% по сравнению с видеокартой Radeon RX 6900 XT с ее архитектурой RDNA 3.

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Он уверен, что AMD сможет добиться повышения производительности как минимум на 60%, но также заявляет, что теоретическая максимальная производительность и реальная производительность - это не одно и то же. Джим в основном говорит об увеличении в 2,5 раза по сравнению с предыдущим поколением и о том, что оно может быть основано на определенном моделировании и рабочей нагрузке. Среднее улучшение производительности может измениться в конечном кристалле, хотя некоторые исследователи все еще уверены, что RDNA 3 повысит производительность в 2-2,5 раза по сравнению с RDNA 2.

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Также упоминается, что RDNA 3 сильно изменился за последние несколько лет. Это означает, что продукт видел несколько вариаций, но разработка и массовое производство технологии стекирования чиплетов V-Cache повысили уверенность команды, создающей графический процессор следующего поколения в отношении его производительности. Еще одна интересная вещь, упомянутая в слухах, заключается в том, что RDNA 3, как ожидается, принесет большое повышение эффективности и производительности трассировки лучей, а также одновременно увеличит потребление энергии на высокопроизводительных моделях.

Конфигурации графического процессора AMD RDNA 3 Navi 3X (предварительные)

Высокопроизводительные чипы AMD RDNA 3, такие как графические процессоры Navi 31 и Navi 32, ожидается, что будут иметь дизайн MCM, в то время как графический процессор Navi 33 считается, что будет монолитным и усовершенствованным RDNA 3 вариантом Navi 21. Ожидается, что остальные младшие чипы будут обновлены из линейки RDNA 2 на 6-нанометровом технологическом узле TSMC.

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Линейка графических процессоров поколения AMD RDNA

Пока рано говорить о ценах, но MLID заявляет, что серия Radeon RX 7000 на базе графических процессоров AMD RDNA 3 увеличит цены на всю линейку. Такой резкий сдвиг в ценах в последний раз наблюдался в картах серии NVIDIA GeForce RTX 20 «Turing», которые подняли цены для каждого сегмента на целый уровень и продолжили это с картами серии GeForce RTX 30 «Ampere». Это в первую очередь связано с тем, что производительность каждой видеокарты также повышается на несколько уровней.

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На графике предполагаемой производительности/цен можно увидеть, что RX 7700 XT так же быстр, как GeForce RTX 3090 за 599 долларов. Помните, что RX 7700 XT в основном будет иметь расширенную версию RDNA 3 графического процессора Navi 21, и учитывая, что Navi 21 на основе RDNA 2 уже идет вразрез с флагманом NVIDIA, это утверждение не кажется надуманным. Кроме того, Navi 21 в настоящее время стоит от 579 до 999 долларов. RX 6800 XT стоит 649 долларов (рекомендованная производителем розничная цена), поэтому с точки зрения цены он должен располагаться между RX 6800 и RX 6800 XT, предлагая при этом превосходную производительность 6900 XT. Кроме того, повышение цены делает его дороже на 120 долларов по сравнению с RX 6700 XT, который уже поднял цены на 80 долларов по сравнению с RX 5700 XT.





MLID также полагает, что цена RX 7800 XT на базе Navi 32 может составить около 999 долларов (+ 350 долларов по сравнению с RX 6800 XT), а флагманская модель RX 7900 XT / RX 7950 XT может оказаться на уровне 1999 долларов США (+1000 долларов США по сравнению с RX 6900 XT). Существуют также спекулятивные цены на упомянутые видеокарты серии Radeon RX 8000 на основе RDNA 4, которые становятся еще дороже, но интересный вывод из поколения RDNA 4 заключается в том, что все карты стоимостью менее 300 долларов США будут полностью заменены APU. Таким образом, похоже, что мы приближаемся к точке, где у нас не будет никаких недорогих карт, поскольку APU будут предлагать лучшую производительность графического процессора. Это уже произошло в этом поколении, когда мы еще не получили ни одной карты стоимостью менее 300 долларов от NVIDIA и AMD.

Intel, с другой стороны, может представить карты начального уровня в сегменте менее 300 долларов США, что всегда было стратегией Раджи Кодури, направленной на массовый потребительский рынок, как видно из его линейки Polaris, хотя Intel может также последовать примеру AMD, предлагая интегрированную графику на рынке недорогих компонентов и сосредоточиться на высококачественных компонентах для рынка дискретных видеокарт для настольных ПК. В следующей таблице показаны предполагаемые цены на карты серий AMD Radeon RX 7000 и NVIDIA GeForce RTX 40 (Источник изображения: @ Dragonetti0311)

Что касается запуска, то серия AMD Radeon RX 7000 на базе RDNA 3 ожидается во второй половине 2022 года. Для RDNA 4 запуск запланирован на конец 2023 года или начало 2024 года, и по оценкам производительности, он «по крайней мере такой же большой, как Ampere над Тьюрингом». Так что улучшение производительности как минимум на 50%.

Ожидается большой скачок вперед в эволюции графики, и теперь, когда AMD уже использует технологии следующего поколения, такие как FSR и Raytracing, ожидается очень острая конкуренция следующего поколения между красной и зеленой командами.