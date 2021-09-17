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Анонсированы HDD Toshiba емкостью 18 ТБ с технологией FC-MAMR для настольных компьютеров и NAS

FC-MAMR от Toshiba теперь доступна для потребителей
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На этой неделе Toshiba анонсировала первые в отрасли жесткие диски емкостью 18 ТБ с технологией магнитной записи с контролем магнитного потока (FC-MAMR), предназначенные для настольных компьютеров и недорогих NAS. Накопители X300 и N300 не только обладают очень большой емкостью и улучшенными характеристиками, но также обещают повышенную надежность.

Жесткие диски Toshiba X300 18 ТБ для настольных ПК высокого класса, а также жесткие диски N300 18 ТБ для NAS с восемью дисками используют ту же платформу, что и жесткие диски серии MG09 компании для корпоративных клиентов. Это платформа третьего поколения с гелиевым уплотнением класса 7200 об/мин, оснащенная девятью алюминиевыми пластинами, а также излучающим микроволновое излучение компонентом рядом с записывающими головками, который изменяет магнитную коэрцитивность носителя перед записью данных. Пластины производятся Showa Denko KK (SDK) и имеют емкость 2 ТБ, а также плотность записи около 1,5 Тб/дюйм2, которая обеспечивается технологией Toshiba FC-MAMR.

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Toshiba официально не раскрывает показатели производительности своих жестких дисков емкостью 18 ТБ для настольных ПК и NAS, но поскольку они имеют ту же скорость вращения шпинделя и такую же плотность записи, что и устройства серии MG09, ожидайте, что они будут предлагать такие же высокие - 281 МБ/с - максимально устойчивую скорость передачи данных.

Стремясь улучшить работу с настольными компьютерами, жесткие диски Toshiba X300 18 ТБ оснащены новым механизмом стабилизации, гарантирующим "повышенную надежность работы" (хотя Toshiba не говорит здесь о датчиках RV или прикрепляемом сверху и снизу шпинделе), а также новой технологией кэширования с оптимизированным распределением для повышения производительности. Имейте в виду, что жесткие диски большой емкости имеют довольно низкую производительность произвольного чтения / записи на ТБ (IOPS-на-ТБ) и должны выполнять фоновые операции. Оптимизация кэширования и расстановка приоритетов для рабочих нагрузок - это способ сделать такие диски более отзывчивыми. Однако по какой-то причине на эти диски распространяется только двухлетняя гарантия.

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Что интересно в жестких дисках Toshiba X300 18 ТБ, это единственные в мире жесткие диски для настольных компьютеров, в которых используется технология магнитной записи с усилением энергии. В настоящее время Seagate не использует запись с энергопотреблением ни на одном из своих накопителей емкостью 18 ТБ, тогда как Western Digital формально не позиционирует свои продукты WD Gold 18 ТБ и Ultrastar 18 ТБ (которые используют ePMR) для настольных компьютеров. Очевидно, что многие рабочие станции по-прежнему используют жесткие диски корпоративного уровня на 18 ТБ для объемного хранения, но эти диски не оптимизированы для рабочих нагрузок настольных компьютеров и довольно громкие.

Как отмечалось выше, жесткие диски Toshiba N300 емкостью 18 ТБ предназначены для NAS с восемью жесткими дисками. Для обеспечения стабильной работы в условиях вибрации эти жесткие диски оснащены встроенными датчиками RV для компенсации эффекта вращательной вибрации, а также соответствующей прошивкой. Жесткие диски рассчитаны на рабочую нагрузку до 180 ТБ в год и имеют трехлетнюю гарантию. 

Компания Toshiba не объявила о рекомендованной производителем цене для своих накопителей X300 или N300 емкостью 18 ТБ, но сообщила, что они будут доступны где-то в четвертом квартале этого года.

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toshiba 18 тб fc-mamr n300 x300
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