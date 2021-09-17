Call of Duty Vanguard будет поддерживать AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)
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Бета-версия Call of Duty Vanguard, последней части серии, теперь доступна людям, оформившим предварительный заказ игры.
В эти выходные COD Vanguard предоставит открытую бета-версию для всех, кто хочет протестировать новую игру. В настоящее время она доступна только людям, оформившим предзаказ игры на PS5, XBOX Series XS / One и ПК. Геймеры уже быстро обнаружили, что AMD FidelityFX Super Resolution действительно присутствует в файлах игры.
Отметим, что это не гарантирует, что Sledgehammer Games включат эту технологию, но, судя по тому, насколько легко ее реализовать, нет причин, по которым они не смогут этого сделать.
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Интересно, что NVIDIA DLSS не была объявлена и даже не указана в файлах игры, несмотря на то, что технология доступна для COD: Warzone и Cold War, предшественника Vanguard.
В эти выходные (18-20 сентября) игра будет открыта для всех игроков. Это хорошая возможность протестировать игру, если она будет работать на вашей системе. В рекомендуемой конфигурации системы указана видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.
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