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Видеокарта AMD Radeon PRO W6800X Duo с 2 графическими процессорами Big Navi 21 превзошла NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX A6000 в тесте Octane Render. Тесты, опубликованные Bare Feats, показывают больше, чем просто Octane Render, а также сравнивают карту в других приложениях для создания контента со старыми картами Pro и RX.

Видеокарта AMD Radeon PRO W6800X Duo за $ 5000 на 14% быстрее NVIDIA RTX A6000 в тесте Octane Render Benchmark

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Графическая карта AMD Radeon PRO W6800X Duo - единственная двухчиповая видеокарта, доступная в семействе RDNA 2, и она эксклюзивна для Apple Mac Pro. Карта была анонсирована в прошлом месяце и стоит 5000 долларов в Apple Store. Карта поставляется в модуле MPX и совместима только с системой Mac Pro 2019. Ниже приведены некоторые из его основных моментов:

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Тесты производительности графического процессора AMD Radeon PRO W6800X Duo

Итак, переходя к тестам, AMD Radeon PRO W6800X Duo была протестирована в нескольких тестах, и основным из них, на котором мы остановимся, является Octane Benchmark, который обычно обеспечивает лучшую производительность на картах NVIDIA RTX. Radeon PRO завершила рендеринг за 14 секунд, набрав около 717 баллов. Самая быстрая видеокарта NVIDIA для рабочих станций, RTX A6000, завершает рендеринг за 16 секунд (628 баллов), в то время как самая быстрая игровая видеокарта RTX 3090 завершает рендеринг за 15,2 секунды (662 балла).

AMD Radeon PRO W6800X Duo - 717 очков / 14 секунд

NVIDIA GeForce RTX 3090 - 662 очка / 15,2 секунды

NVIDIA RTX A6000 - 628 очков / 16 секунд

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Это делает AMD Radeon PRO W6800X Duo на 14% быстрее, чем NVIDIA RTX A6000, и на 8% быстрее, чем RTX 3090. Что касается цен, Duo действительно стоит намного дороже, учитывая, что A6000 можно найти примерно за 4500-5000 долларов, в то время как RTX 3090 имеет рекомендованную производителем розничную цену в размере 1499 долларов, но даже с завышенными ценами его можно найти примерно за 2000-3000 долларов. По сравнению с AMD PRO Vega II Duo последнего поколения, новое решение на базе Navi 21 примерно на 18% быстрее, а также на 37% быстрее по сравнению с Radeon RX 6900 XT (с одним графическим процессором). Также был показан тест в Da Vinci Resolve, которые вы можете увидеть ниже:



