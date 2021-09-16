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Финансовый директор AMD Девиндер Кумар недавно прокомментировал, что AMD готова производить чипы Arm в случае необходимости, отметив, что клиенты компании хотят работать с AMD над решениями на базе Arm. Кумар сообщил на технологической конференции Deutsche Bank, которая прошла на прошлой неделе, что компания готова создавать индивидуальные кремниевые решения для своих клиентов, будь то на основе архитектуры x86 или Arm. Intel также намерена производить чипы Arm и RISC-V, а это означает, что конкуренция между "гигантами" набирает обороты и в этой отрасли.

AMD может поставлять чипы Arm по нескольким возможным направлениям рынка, например, через стандартные центры обработки данных или линейки процессоров для настольных ПК в качестве решения под брендом AMD. Учитывая наблюдаемую нами тенденцию к увеличению числа крупных компаний, разрабатывающих собственные чипы, такие как AWS с Graviton, разумно ожидать, что AMD имеет большой интерес к производству Arm благодаря своему полузаказному бизнесу.



Генеральный директор AMD Лиза Су задала тон в начале этого года на мероприятии JPMorgan Global Technology, заявив: «Я думаю, что AMD имеет большой опыт работы с архитектурой ARM. Мы также немало занимались дизайном за всю нашу историю с ARM. Мы на самом деле рассматриваем ARM как партнера во многих отношениях ".

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Легко представить, что AMD создаст мощные чипы Arm уровня центра обработки данных для своих клиентов, но даже несмотря на то, что Arm достигла рекордной доли рынка ПК, маловероятно, что мы увидим чипы AMD для ПК на базе Arm в ближайшее время. .



Между тем AMD готова выпускать чипы на базе Arm для своих клиентов, поэтому остается вопрос, когда это произойдет.

