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Фотография прямоугольного разъема Intel для гибридной архитектуры ЦП следующего поколения была размещена в китайской социальной сети.

На Bilibili есть фотография сокета LGA1700 под кодовым названием «15R1». Процессорный сокет заметно выше LGA1200 (точнее на 7,5 мм), но имеет такую же ширину - 37,5 мм. Для сокета не потребуется больше места, потому что Intel уменьшил размер системы фиксации.

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Сокет LGA1700 будет для процессоров Intel Alder Lake, а также его преемников, которым является Raptor Lake (ядро 13-го поколения). В настоящее время нет публичных планов или утечек, подтверждающих, планирует ли Intel сохранить сокет для 14-го поколения, которым является Meteor Lake.

Разъем имеет маркировку LGA-17XX / LGA-18XX, что также предполагает, что у него уже может быть более 100 неиспользуемых контактов для процессоров LGA следующего поколения с более чем 1800 контактными площадками. Предназначен ли он для процессора потребителя или рабочей станции, пока неизвестно.

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Новая форма и меньшая Z-высота процессоров LGA1700 заставит производителей охлаждающего оборудования разработать совместимые кронштейны для новой серии. Различные производители выразили готовность поставлять комплекты для LGA1700 или планируют сделать это в будущем.

Процессоры Intel Alder Lake действительно могут быть выше, но множество кулеров для процессоров, и что самое важное для серий Threadripper и Core-X, уже должны иметь охлаждающую пластину, достаточно большую, чтобы полностью покрыть процессор Core нового поколения.

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Сокет LGA1700 и материнские платы серий 600/700 должны быть совместимы с поколениями Core 12 и 13. Последний, как говорят, предлагает большее количество ядер, оптимизацию кэша, а также поддерживать более высокую частоту памяти.



