Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Spine, эмулятор PS4 с закрытым исходным кодом для Linux, который находится в частной разработке с 2019 года, стал доступен в начале этого месяца с новым списком совместимости с сотнями игр.

Однако есть несколько предостережений. Эмуляция PS4 все еще находится на начальной стадии, и игры, которые в настоящее время работают с эмуляцией, говорят об этом. Разработчик SpineDev добавил новые игры в список, но это в основном 2D-игры у которых уже есть свои собственные версии для ПК. Другими словами, не ожидайте, что в ближайшее время вы сможете поиграть в God of War или Spider-Man: Miles Morales на своем ПК. И не надейтесь, что игры будут работать стабильно. Например, вы можете играть в Sonic Mania в Spine, но цветовая палитра выглядит странно даже для синего размытия Sega.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде





На данный момент Spine доступен только на Linux. Но даже в этом зарождающемся состоянии Spine намного опережает другие проекты эмуляторов PS4, такие как Orbital, и не является мошенничеством, таким как PCSX4. Кстати будьте осторожны ведь PCSX4 это первый результат в Google при поиске «Эмулятор PS4». Он назван в честь популярного эмулятора для PS1 и PS2, но сайт в его текущем состоянии существует только для того, чтобы показывать рекламу и заставлять вас заполнять опросы.

реклама

На данный момент Spine выглядит многообещающе. Эмуляция является сложной темой, но учитывая текущее состояние с ценами на эксклюзивы PS4, для многих будет хорошим решением поиграть в них с помощью этого эмулятора.

