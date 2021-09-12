Adata и Asus выпустили оперативную память DDR4 в стиле аниме
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Если вам нравится аниме, то вас определенно заинтересует новый эксклюзивный для Азии комплект памяти DDR4. Adata и Asus объединились, чтобы создать новый комплект памяти XPS D50 "Long Yao" ROG STRIX для китайского рынка. В комплект входят большие белые радиаторы с RGB-подсветкой и иллюстрациями в стиле аниме. Наборы могут похвастаться скоростью 3600–3733 МГц и будут доступны с емкостью 2x8 ГБ (16 ГБ) и 2x16 ГБ (32 ГБ).
Самая новая DDR4 является производной от текущей серии модулей DDR4 XPG D50 от Adata и имеет тот же профиль с очень высокими радиаторами, которые выступают за пределы фактической печатной платы.
Комплект памяти Long Yao ROG Strix имеет новую белую тему с изображением большого аниме-персонажа, размещенного слева от логотипа XPG. Планки также украшены логотипом ROG Strix в правом верхнем углу над китайским словом, означающим «метель». Белая краска на радиаторе оперативной памяти имеет отсылку к продукции Asus и соответствует цвету материнских плат и видеокарт компании в тематике Gundam. Комплект памяти также имеет полностью освещенную световую полосу RGB наверху, которая в форме треугольника перетекает по сторонам радиатора.
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Комплект памяти в стиле аниме поставляется в конфигурациях DDR4-3600 и DDR4-3733 МГц с известным таймингом CL 18. К сожалению, на данный момент другой информации о наборах DDR4-3733 нет, кроме скорости их памяти. Мы также не знаем, представит ли Adata в ближайшее время больше конфигураций памяти, например 3200 или 3800-4000.
На данный момент новый комплект памяти Long Yao ROG Strix останется эксклюзивным для китайского рынка, и от Adata ничего неизвестно о том, увидим ли мы этот комплект памяти на других рынках в будущем.
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