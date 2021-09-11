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Facebook присоединилась к растущему списку компаний, которые спешат разрабатывать свои собственные чипы. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla и Baidu стремятся сократить свою зависимость от таких кремниевых гигантов, как Intel, AMD, Nvidia и Qualcomm. Основная причина заключается в том, что специализированные микросхемы, разработанные для конкретных рабочих нагрузок, требуют меньше энергии для работы и могут быть более масштабируемыми, чем оборудование общего назначения. Последний стал товаром, который могут использовать любые конкуренты, и не допускает тесной интеграции с программным обеспечением.

Facebook - одна из нескольких компаний, которые переходят на процессоры на базе Arm и стремятся к самостоятельности. Согласно отчету The Information, социальный гигант разрабатывает семейство специальных чипсетов для ускорения задач машинного обучения. Один из них будет использоваться для обучения ИИ, который обрабатывает рекомендации по содержанию.

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Эта работа началась в 2018 году, когда выяснилось, что Facebook ищет инженеров с опытом проектирования FPGA и ASIC. Год спустя компания объявила о планах создать конвейер ИИ для своих центров обработки данных с помощью таких партнеров, как Intel, Qualcomm, Marvell, Esperanto и Habana, который теперь принадлежит Intel.

Конвейер Facebook Zion для обучения искусственному интеллекту Однако в новом отчете говорится, что социальный гигант передумал и полностью занимается разработкой новых чипов. Представитель компании пояснил нам, что Facebook всегда изучает способы повышения уровня вычислительной производительности и энергоэффективности с помощью наших партнеров по микросхемам и за счет наших собственных внутренних усилий. Это говорит о том, что в ближайшие годы компания планирует осуществить переход небольшими шагами, поскольку новые чипы еще не предназначены для полной замены сторонних решений.

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Компания также разрабатывает чип для перекодирования видео, чтобы улучшить инфраструктуру, доставляющую видео и прямые трансляции в ее приложениях. Это похоже на то, что Google делает со своими модулями кодирования видео «Argos» (VCU) для ускорения перекодирования видео, загружаемых на YouTube.