Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Китай пытается стать более самостоятельным, когда дело доходит до полупроводников, и прямо сейчас они налаживают производство собственных микросхем. За последние несколько лет Китай потратил миллиарды на то, чтобы уменьшить свою зависимость от американских технологий. Основная цель этих усилий - развитие собственной интеллектуальной собственности в области полупроводников. Другая цель - расширить производственные мощности местных литейных производств и помочь им в развитии технологических узлов.

Китай постепенно сокращает разрыв, и прогресс весьма впечатляет, учитывая проблемы, которые необходимо было преодолеть. Речь пойдет о процессоре Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, относительно скромном производителе, который не бросает вызов современным процессорам от Intel и AMD. В лучшем случае он может идти в ногу с чем-то вроде Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 3200G.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На этой неделе CNX Software обнаружила на рынке Индонезии новый ПК малого форм-фактора, работающий на процессоре Zhaoxin KaiXian KX-6640MA. Как ни странно, крошечные компьютеры от Beelink был распроданы почти сразу благодаря низкой цене в 3,86 миллиона индонезийских рупий - немногим более 271 доллара.

реклама

Zhaoxin KX-6640MA - это 64-битный четырехъядерный процессор без гиперпоточности, с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц, четырьмя мегабайтами кеш-памяти второго уровня и TDP 25 Вт. Процессор может разогнаться до скромных 2,6 ГГц - этого достаточно для достижения той же одноядерной производительности, что и KX-U6780A, но только вдвое меньшей многоядерной производительности из-за меньшего количества ядер. Новый процессор похож на двухъядерный процессор Intel Core i3-5010T. Это неудивительно, если учесть, что это процессор, построенный на технологическом узле 16 нм, без кэша L3 и без гиперпоточности.

Интересно, что встроенная графика C-960 обеспечивает ускорение декодирования видео 4K 60fps. Данный мини-ПК поставляется со стандартной конфигурацией из восьми гигабайт оперативной памяти DDR4 (с возможностью обновления до 64 гигабайт), твердотельным накопителем PCIe емкостью 256 ГБ и жестким диском на один терабайт. Также есть слот для второго SSD типа SATA3.

Варианты подключения включают шесть портов USB Type-A, поддерживающих скорость USB 3.0, два порта HDMI 2.0 и два гигабитных порта Ethernet. Также есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 4. Он работает под управлением Windows 10 и UOS - коммерческой китайской операционной системы, основанной на Deepin Linux.

Beelink LZX может и выглядит не впечатляюще, но он показывает, что процессоры x86 китайского производства постепенно завоевывают азиатский рынок, шаг за шагом. В азиатских магазинах появляется даже ноутбук от Megacore, оснащенный тем же процессором KaiXian KX-6640MA.

реклама

Если вам интересно испытать китайский процессор, вы можете найти его в аналогичном мини-ПК в Newegg за 260 долларов.