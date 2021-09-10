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Кулер с самой тонкой испарительной камерой напоминает деталь из Lego

Новый чиллер толщиной всего 200 микрон
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«Самая тонкая испарительная камера в мире» для охлаждения чипа выглядит так, будто сделана из Lego. Новый чиллер толщиной всего 200 микрон является результатом партнерства Cooler Master и японского производителя Murata. Рекламируемая как охладитель для мобильных продуктов, таких как смартфоны и гарнитуры виртуальной реальности, испарительная камера также считается идеальным вариантом для будущих ультратонких ноутбуков и игровых консолей.

Говоря об этих вещах, можно представить, какую категорию устройств Valve надеется создать в Steam Deck. В нынешнем обличье Deck выглядит массивно, но если такая испарительная камера действительно способна обеспечить высококачественное пассивное охлаждение для будущих эффективных APU AMD, то мы можем увидеть портативные игровые ПК будущего тоньше, чем Nintendo.

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На данный момент это все догадки, поскольку ни Murata, ни Cooler Master не сделали каких-либо конкретных заявлений об уровне охлаждения, который может предложить тощий чиллер для чипов в виде Lego. На самом деле данная испарительная камера с большей вероятностью будет использоваться в продуктах, которые уже используют пассивное охлаждение, таких как смартфоны, и в продуктах, использующих процессоры с низким энергопотреблением, таких как Oculus Quest 2. Скорее всего это устройства, которые сейчас не выделяют много тепла, а внутреннее оборудование должно быть тонким и легким. 

При размере 200 микрон, или 0,2 мм, испарительная камера представляет собой конструкцию, похожую на Lego, состоящую из выступов, разделяющих два листа металлической фольги. Внутри пространства, созданного этими выступами, находится охлаждающая жидкость, которая поглощает тепло, испаряется, а затем рассеивается по пространству, высвобождая тепло, прежде чем снова превратиться в жидкость и направиться обратно к источнику тепла.

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Основная проблема с испарительными камерами в устройствах с пассивным охлаждением заключается в том, что тепло все еще должно куда-то уходить и часто передается в воздух через корпус данного продукта. И часто это не особенно эффективный процесс, а это значит, что все равно было бы лучше, если бы там были вентиляторы, отводящие горячий воздух.

Последняя камера будет продуктом под брендом Cooler Master, поэтому все еще есть шанс, что она появится в ультрапортативных ноутбуках и, возможно, даже в карманных компьютерах будущего. Но, скорее всего, это будут высокопроизводительные смартфоны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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