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Пользователь Twitter Benchleaks на этой неделе заметил результаты тестов для графического процессора Intel Xe и обратил внимание на спецификации, из которых стало очевидным, что это графический процессор Intel Alchemist для ноутбуков. Это подтверждает, что мы сможем увидеть высокопроизводительный графический процессор Intel на игровом ноутбуке.

Результаты показывают графический процессор Intel Xe с 512 модулями EU и тактовой частотой 1,8 ГГц, что довольно много для мобильного графического процессора. Xe - это кодовое название всеобъемлющей архитектуры графического процессора Intel, которая включает в себя будущую архитектуру графического процессора для игр Alchemist, Xe-HPG. Система с графическим процессором, похоже, также работает на процессоре Tiger Lake (который является мобильным чипом), и это в значительной степени говорит нам, что это чип ноутбука.

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Пока не стоит слишком сильно уделять внимание результатам Geekbench 5, поскольку это предварительная и, вероятно, незаконченная версия графического процессора, поэтому не имеет смысла сравнивать с тем, что есть у Nvidia и AMD. Он набрал 34 360 баллов Open CL, что неплохо, но еще слишком рано, чтобы делать какие-либо окончательные выводы.

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По слухам, первый графический процессор Alchemist, который появится на рынке, по производительности не будет уступать RTX 3070.

Данный графический процессор будет использовать Intel XeSS. Это технология апскейлинга, дополненная искусственным интеллектом, которая повысит графическую производительность и будет работать как на новых, так и на старых графических процессорах конкурентов.

Ожидается, что графические процессоры Intel Alchemist поступят в продажу в начале следующего года. Intel еще не намекнула на цены, но мы надеемся, что они будут конкурентоспособными с предложениями AMD и Nvidia.