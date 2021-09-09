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Ожидается, что грядущие процессоры AMD Ryzen на основе архитектуры Zen 4 принесут многочисленные улучшения производительности. Согласно отчету сайта Igor's Lab, AMD также улучшила показатели мощности и тепловыделения для Raphael.

Как отмечается в отчете, AMD работает над устранением общих проблем с энергопотреблением и показаниями температуры в своей будущей линейке процессоров. Учитывая, что в течение последних нескольких поколений мы видели сообщения о некорректных показаниях температуры процессоров AMD, это было бы хорошей новостью.

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Для охлаждения ЦП будет использоваться Tcontrol (Tctl). Если ЦП сообщает о более высоком Tctl, вентиляторы на кулере вращаются с более высокой скоростью, а если ЦП сообщает о более низком Tctl, скорость вращения вентиляторов замедляется. Это простой процесс, работающий до тех пор, пока работает ЦП.

Частью Tctl является новая улучшенная функция под названием CUR_TEMP (текущая температура), в которой реализация Raphael была переработана. В предыдущих поколениях Ryzen вывод CUR_TEMP был нестабильным и приводил к случайной раскрутке вентилятора непоследовательным образом. В Raphael часть CUR_TEMP была переработана, чтобы выводить более плавную кривую и обеспечивать вентиляторы более четкими сигналами о температуре, что привело к более нормальной работе вентилятора и, возможно, меньшему шуму.

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Что касается управления питанием, Igor's Lab пишет, что:



«AMD рекомендует избегать чрезмерных уровней (стадий) преобразования мощности при генерации частичных напряжений, чтобы поддерживать эффективность и не слишком сильно снижать общую эффективность. Поэтому топологию преобразования мощности необходимо тщательно изучить заранее. Количество и уровень напряжения, а также требования к току для каждой из этих шин должны соответствовать требованиям. Если потребность в токе высока, необходимо использовать импульсные регуляторы достаточно высокой мощности. Общее количество ступеней на пути тока должно быть ограничено двумя, включая основной входной источник питания, поскольку каждая ступень значительно снижает общую эффективность конечного подаваемого напряжения. Поэтому последовательное соединение источников питания всегда крайне контрпродуктивно ».

Похоже, AMD стремится сделать свое охлаждение лучше и повысить эффективность энергоснабжения.