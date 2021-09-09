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У пользователя PC Inquisitor на сайте Videocardz появилась новая фотография процессора Alder Lake вместе со схемой чипсета Z690.

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Инженерный образец Intel Alder Lake, Источник: PC Inquisitor, VideoCardz

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Для сокета LGA1700 потребуется больше контактных площадок, что вынудило Intel придумать прямоугольный дизайн для процессоров Alder Lake.

Кроме того, у пользователя PCI есть больше информации о графических процессорах следующего поколения. Схема набора микросхем Z690 подтверждает, что 1 × 16 + 2 × 8 дорожек PCIe Gen5 будут подключены непосредственно к ЦП, тогда как набор микросхем будет поддерживать до 12 дорожек PCIe Gen4 и до 16 дорожек PCIe Gen3. Это серьезное обновление по сравнению с Rocket Lake, которое представило поддержку PCIe Gen4 только после долгого года использования, исключительно для процессоров AMD Ryzen. Такая конфигурация PCI Express означает, что ЦП будет поддерживать до четырех накопителей PCIe Gen4 NVMe без использования 16 линий PCIe Gen5, которые могут использоваться исключительно дискретным графическим процессором.

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ЦП 12-го поколения будет поддерживать память DDR5 или DDR4 в двухканальном режиме. Эта диаграмма фактически подтверждает слайд (смотрите ниже), показанный на празднике Дня архитектуры, на котором упоминалась поддержка DDR5-4800 и DDR4-3200.

Сайт утверждает, что память DDR5 будет поддерживать настройки Gear 2 (по умолчанию) или Gear 4, что означает, что контроллер будет работать на 1/2 или 1/4 скорости передачи данных для обеспечения совместимости и поддержки разгона памяти.

DMI (Direct Media Interface) снова будет обновлен. Текущая серия Core 11-го поколения уже представила DMI 3.0 с 8 полосами, тогда как чипсет Z690 будет обновлен до скорости PCI Gen4 x8.

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Схема набора микросхем Intel Z690, Источник: PC Inquisitor

По слухам, выпуск первых материнских плат Intel Core 12-го поколения и первых материнских плат Z690 состоится 17 ноября.