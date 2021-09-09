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Стив Диспенса, вице-президент Microsoft по управлению Windows, недавно объяснил некоторые внутренние изменения, которые делают Windows 11 более быстрой и более производительной, чем Windows 10. Видео, размещенное на канале Microsoft Mechanics на YouTube, нацелено на демонстрацию, насколько сложно было настроить аппаратное и программное обеспечение, а также шаги, которые Microsoft предприняла для того, чтобы Windows 11 улучшила взаимодействие с пользователем.





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В Windows 11 улучшена система управления ресурсами - теперь функции переднего плана (по сути, окно программы, на котором вы сейчас сосредоточены) имеют более высокие уровни приоритета, что снижает количество вычислительной мощности, потребляемой фоновыми процессами.

Windows улучшила свою способность приостанавливать неактивные вкладки, чтобы уменьшить объем системных ресурсов, требуемых от системы, а также повысила производительность на вашей текущей вкладке. Стив говорит, что система может использовать на 32% меньше памяти и снизить загрузку ЦП на 37% благодаря этой новой функции ожидания вкладки.

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Microsoft также оптимизировала код, вызывающий аппаратные функции, уменьшив задержку между вводом пользователя и фактической инструкцией, выполняемой на оборудовании, тем самым уменьшив время простоя и улучшив воспринимаемую пользователем скорость реакции. Это также оказывает отрицательное влияние на использование памяти и общую производительность: оптимизированные инструкции сокращают объем памяти и улучшают обработку ресурсов из состояния ожидания в активное состояние.

Microsoft также развернула новые методы сжатия, которые уменьшили общее использование диска ОС, и распространила этот метод на функции обновления Windows 11. Microsoft обещает, что благодаря новому механизму обновлений в Windows 11 для установки новых патчей не потребуется столько ресурсов, сколько требуется в настоящее время. У них также будет функция обработки производительности и более умная и быстрая доставка обновлений, которая уменьшает общий размер обновления Windows на 40%.

Наконец, Стив Диспенса немного рассказал о том, как эта экосистема улучшений привела к философии спящего режима, более близкого к телефонному, и о том, что Apple сделала с MacOS: теперь при выходе из спящего режима наблюдается улучшение на 25%, что, по его словам, приводит к почти мгновенному выходу из режима сна для большинства пользователей - с дополнительным преимуществом экономии энергии для мобильных устройств за счет возможности более быстрого перехода в спящий режим без ущерба для выполняемой работы.