Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

За последние несколько лет производительность серверов на базе Arm значительно улучшилась. И сегодняшний прогресс не исключение. Сегодня у STH (Serve the Home) есть изображения инженерного образца процессора Ampere Altra Max M128-30 со 128 ядрами на базе Arm.

Ampere Computing, стартап, основанный в 2017 году, фокусируется на создании более современного подхода к серверной инфраструктуре. Используя процессоры на базе Arm, компания надеется работать с гипермасштабирующими машинами, что позволит им выполнять все более интенсивные рабочие нагрузки на своих специализированных процессорах.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Компания уже анонсировала свои процессоры Ampere Altra Max, которые должны поддерживать до 128 ядер на одном кристалле. Каждое из этих 128 ядер основано на спецификации Arm v8.2, и они могут работать с максимальной тактовой частотой 3 ГГц. Каждое ядро имеет 64 КБ I-кэша L1 (кэш инструкций), 64 КБ D-кэша L1 (кэш данных) и 1 МБ кэш-памяти L2. Кэш системного уровня составляет 16 МБ, в то время как каждое ядро имеет двойной 128-битный SIMD с возможностью обработки.

Поскольку система работает с большим количеством ядер, должна быть соответствующая система памяти для обработки этих ядер. В результате Ampere использует 8-канальный 72-битный контроллер памяти DDR4-3200, который может поддерживать до 16 модулей DIMM, что в сумме дает 4 ТБ ОЗУ на сокет. Для подключения он имеет 128 полос протокола PCIe Gen4, а также четыре полосы x16 CCIX, что означает, что здесь также учитывается когерентность кэша.

реклама

Внешний вид этого изображения позволяет нам предполагать, что покупатели возможно уже имеют в руках 128-ядерный процессор Ampere Altra MAX M128-30. Потенциально это может означать начало эры, когда крупные облачные гипермасштабируемые компании начинают покупать процессоры на базе Arm в дополнение к предложениям x86, которые сегодня доминируют на рынке, или вместо них. Если Ampere правильно разыграет свои карты, компания сможет привлечь внимание некоторых крупных облачных сервисов и возможно привлечь больше клиентов на базе Arm.



