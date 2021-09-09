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Компания Ampere Computing выпустила 128-ядерный процессор Arm Ampere Altra Max

Arm процессор для облачного сервиса
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За последние несколько лет производительность серверов на базе Arm значительно улучшилась. И сегодняшний прогресс не исключение. Сегодня у STH (Serve the Home) есть изображения инженерного образца процессора Ampere Altra Max M128-30 со 128 ядрами на базе Arm.

Ampere Computing, стартап, основанный в 2017 году, фокусируется на создании более современного подхода к серверной инфраструктуре. Используя процессоры на базе Arm, компания надеется работать с гипермасштабирующими машинами, что позволит им выполнять все более интенсивные рабочие нагрузки на своих специализированных процессорах.

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Компания уже анонсировала свои процессоры Ampere Altra Max, которые должны поддерживать до 128 ядер на одном кристалле. Каждое из этих 128 ядер основано на спецификации Arm v8.2, и они могут работать с максимальной тактовой частотой 3 ГГц. Каждое ядро имеет 64 КБ I-кэша L1 (кэш инструкций), 64 КБ D-кэша L1 (кэш данных) и 1 МБ кэш-памяти L2. Кэш системного уровня составляет 16 МБ, в то время как каждое ядро имеет двойной 128-битный SIMD с возможностью обработки.

Поскольку система работает с большим количеством ядер, должна быть соответствующая система памяти для обработки этих ядер. В результате Ampere использует 8-канальный 72-битный контроллер памяти DDR4-3200, который может поддерживать до 16 модулей DIMM, что в сумме дает 4 ТБ ОЗУ на сокет. Для подключения он имеет 128 полос протокола PCIe Gen4, а также четыре полосы x16 CCIX, что означает, что здесь также учитывается когерентность кэша.

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Внешний вид этого изображения позволяет нам предполагать, что покупатели возможно уже имеют в руках 128-ядерный процессор Ampere Altra MAX M128-30. Потенциально это может означать начало эры, когда крупные облачные гипермасштабируемые компании начинают покупать процессоры на базе Arm в дополнение к предложениям x86, которые сегодня доминируют на рынке, или вместо них. Если Ampere правильно разыграет свои карты, компания сможет привлечь внимание некоторых крупных облачных сервисов и возможно привлечь больше клиентов на базе Arm.


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