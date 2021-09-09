Компания Ampere Computing выпустила 128-ядерный процессор Arm Ampere Altra Max
реклама
За последние несколько лет производительность серверов на базе Arm значительно улучшилась. И сегодняшний прогресс не исключение. Сегодня у STH (Serve the Home) есть изображения инженерного образца процессора Ampere Altra Max M128-30 со 128 ядрами на базе Arm.
Ampere Computing, стартап, основанный в 2017 году, фокусируется на создании более современного подхода к серверной инфраструктуре. Используя процессоры на базе Arm, компания надеется работать с гипермасштабирующими машинами, что позволит им выполнять все более интенсивные рабочие нагрузки на своих специализированных процессорах.
Компания уже анонсировала свои процессоры Ampere Altra Max, которые должны поддерживать до 128 ядер на одном кристалле. Каждое из этих 128 ядер основано на спецификации Arm v8.2, и они могут работать с максимальной тактовой частотой 3 ГГц. Каждое ядро имеет 64 КБ I-кэша L1 (кэш инструкций), 64 КБ D-кэша L1 (кэш данных) и 1 МБ кэш-памяти L2. Кэш системного уровня составляет 16 МБ, в то время как каждое ядро имеет двойной 128-битный SIMD с возможностью обработки.
Поскольку система работает с большим количеством ядер, должна быть соответствующая система памяти для обработки этих ядер. В результате Ampere использует 8-канальный 72-битный контроллер памяти DDR4-3200, который может поддерживать до 16 модулей DIMM, что в сумме дает 4 ТБ ОЗУ на сокет. Для подключения он имеет 128 полос протокола PCIe Gen4, а также четыре полосы x16 CCIX, что означает, что здесь также учитывается когерентность кэша.
реклама
Внешний вид этого изображения позволяет нам предполагать, что покупатели возможно уже имеют в руках 128-ядерный процессор Ampere Altra MAX M128-30. Потенциально это может означать начало эры, когда крупные облачные гипермасштабируемые компании начинают покупать процессоры на базе Arm в дополнение к предложениям x86, которые сегодня доминируют на рынке, или вместо них. Если Ampere правильно разыграет свои карты, компания сможет привлечь внимание некоторых крупных облачных сервисов и возможно привлечь больше клиентов на базе Arm.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила