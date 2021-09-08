Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Системы Mini-ITX с малым форм-фактором довольно популярны среди геймеров, но архитектура Ampere от Nvidia не совсем удобна для компактных систем, поэтому производители графических процессоров неохотно выпускают новейшие платы серии GeForce RTX 30 в форме Mini-ITX. К счастью, есть исключения, и MSI GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 8G OC LHR является одним из них.

На данный момент несколько производителей графических процессоров представили видеокарты GeForce RTX 3060 на базе графического процессора GA106 с 3584 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти в форм-факторе Mini-ITX. MSI является первой компанией, выпустившей плату GeForce RTX 3060 Ti на базе GA104 с 4864 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6, подключенной к графическому процессору через 256-битный интерфейс.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Данная видеокарта имеет размеры 172 × 125 × 43 мм и требует до 200 Вт мощности, которая будет подаваться через восьмиконтактный вспомогательный разъем питания PCIe. Учитывая тот факт, что карта использует довольно компактную и упрощенную систему охлаждения с четырьмя тепловыми трубками и одним вентилятором, не стоит ожидать, что она будет действительно тихой, особенно при высоких нагрузках. Как и другие GeForce RTX 3060 Ti, карта MSI Mini-ITX имеет четыре выхода на дисплей: три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

реклама

Видеокарта от MSI работает на частоте до 1695 МГц, что на 30 МГц выше, чем рекомендует Nvidia. Также у компании есть версия без OC. Плата имеет производительность с одинарной точностью более 12,7 терафлопс и является одной из самых производительных видеокарт Mini-ITX, выпущенных на сегодняшний день.

Источник, (Hermitage Akihabara) ожидает, что устройство будет стоить около 71000 йен с налогами (около 650 долларов).