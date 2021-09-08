Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro и Carbon - первые ноутбуки с Windows 11
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С выпуском Windows 11 5 октября, Lenovo анонсировала пару новых ноутбуков Ideapad, которые поставляются с новой операционной системой: Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon и Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro.
Как и некоторые из лучших ультрабуков, оба ноутбука работают на процессорах AMD Ryzen серии 5000 и имеют варианты дискретной графики от Nvidia, но они различаются по объему. IdeaPad Slim 7 Carbon должен быть тонким и портативным. Цена начинается с 1289,99 долларов и идет с AMD Ryzen 7 5800U и Nvidia GeForce MX450, а также до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища SSD. 14-дюймовый OLED-дисплей имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает частоту до 90 Гц.
Slim 7 Carbon имеет корпус из углеродного волокна и магния, который весит 1 кг и имеет толщину 14,9 мм в самом тонком месте.
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Между тем, IdeaPad Slim 7 Pro (в международном масштабе - Yoga Slim 7 Pro) - более мощное устройство с большим экраном. Он оснащен 16-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560 x 1600 и частотой до 120 Гц. Этот ноутбук стоит от 1449 долларов и включает в себя AMD Ryzen 7 5800H и Nvidia GeForce RTX 3050, а также 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.
Slim 7 Pro составляет 17,4 мм в самом тонком месте и весит 2 кг. Он бывает двух оттенков серого: облако (светлый) и шторм (темный).
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Сегодня это не единственные объявления Lenovo. Компания также выпускает Chromebook Duet 5, 13,3-дюймовым дисплеем, работающий на Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 с SSD-накопителем eMMC емкостью до 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти и OLED-дисплеем 1080p. Он не заменит существующий Chromebook Duet, но будет его более дорогой альтернативой. Он будет стоить $ 429,99 и поступит в продажу в октябре.
Lenovo также работает над соединением между своими ПК с Windows и планшетом Lenovo Tab P12 Pro под названием Project Unity, которое позволит вам расширить Windows на планшет Android и использовать его сенсорный экран или запускать приложения Android на планшете рядом с приложениями Windows. Последнее вероятно будет гораздо менее захватывающим, когда Microsoft удастся развернуть приложения для Android в Windows 11. P12 Pro будет стоить в октябре 609,99 долларов.
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