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Совсем недавно произошла утечка, раскрывающая конфигурацию графического процессора MI200. Из утечки обновления программного обеспечения ROCm предполагают, что в ускорителе будет 110 вычислительных единиц. Не совсем ясно, относится ли эта конфигурация ко всей карте или только к одному графическому чиплету.

Предполагается, что строка идентификатора графического процессора GFX90A_110 описывает конфигурацию полного ускорителя MI200 или только одного чиплета, что означает 220 CU (2x 110) или 110 CU (2x 55).

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Источник под ником @ Kepler_L2 подтверждает предыдущие слухи о том, что MI300 будет иметь в два раза больше кристаллов графического процессора, чем MI200. Это означает, что будущее ускорителей AMD, основанных на архитектурах CDNA, будет продолжать использовать дизайн MCM с увеличивающимся количеством GCD (Graphics Complex Die) или графических плиток / чиплетов.

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Кодовое название графического процессора MI300 пока не известно, но вероятно он получит имя в честь другой гигантской звезды, такой как Ригель или Антарес.

MI300 вероятно будет конкурировать с ускорителями Intel и NVIDIA следующего поколения, которые основаны на графическом процессоре Ponte Vecchio (архитектура Xe-HPC) или вычислительной карте NVIDIA H100 на базе графического процессора Hopper GH100.

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