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Речь идёт о китайском ElectricKar K5 , очень маленьком электромобиле, который получил известность в наши дни своей особенно низкой ценой, мы говорим о 2100 долларах, примерно 1700/1800 евро по обменному курсу. Он стоит больше или меньше, чем iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ. По своим габаритным размерам ElectricKar K5 больше похож на квадроцикл, но где мы видели квадроцикл с кабиной. Производитель даже названием прямо говорит нам, что считает свою разработку электромобилем.

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Красивый издалека, но очень странный вблизи , ElectricKar K5 от Regal Raptor Motors имеет длину 2,2 метра, ширину 1,09 метра и высоту 1,62 метра, предлагает место для двух человек - водителя и пассажира - и благодаря силовой установке мощностью 800 Вт и батарее 2,7 кВт в нем можно проехать 66 км со скоростью 40 км / ч без подзарядки . Для полной зарядки потребуется 8 часов.

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Продается этот электромобиль в интернет-магазине Alibaba и есть подозрения, что ElectricKar K5 никогда не появится в наших городах, особенно из-за самых строгих правил с точки зрения безопасности.