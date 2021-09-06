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Вкратце: если последние утечки подтвердятся, люди, которые планировали обновить или построить новый ПК на базе платформы Intel Alder Lake, должны будут опустошить свои кошельки и это не считая наценку ритейлеров, которые поднимут цены в стратосферу.

По мере приближения первой волны процессоров Alder Lake в первых тестах видно, что у Intel возможно наконец появятся многообещающие процессоры для геймеров и энтузиастов. А благодаря небольшим утечкам европейских и американских розничных продавцов, которые заметил один из внимательных покупателей под ником @momomo_us, теперь мы знаем чего ожидать с точки зрения цен на новые процессоры, а также кое-что нового об их спецификациях.

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Восьмиядерный i9 12900K будет продаваться по 610 долларов США, что ниже стоимости процессора конкурента от AMD Ryzen 9 5950x - 749 долларов.

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Чего нельзя сказать о процессорах 12-го поколения Core i5 и Core i7. Процессор Core i7 12700K дороже, чем AMD Ryzen 7 5800X такая же ситуация и у Core i5 12600K, который дороже AMD Ryzen 5 5600X.





Для людей, которым не нужен iGPU, Intel предложит варианты KF по цене примерно на 30 долларов / 30 евро ниже. Конечно, мы сравниваем просочившиеся цены с фактическими прейскурантными ценами, но похоже, что Intel более уверена в своих более массовых моделях процессоров Alder Lake. Если прирост производите-льности действительно достаточно высок, чтобы оправдать более высокую цену, то при запуске в следующем месяце Alder Lake может показаться выгодной сделкой.

Ещё один важный момент, который нужно помнить. Процессоры Alder Lake можно вставлять только в материнские платы с разъемом LGA 1700.