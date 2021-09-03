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Сотни роботов Kiwibot доставляют еду в городах США

С июня 2021 года роботы Kiwibot в четырех городах уже преодолели 1455 миль
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Kiwibot - это служба доставки «последней мили», которая доставила более 150 000 продуктов питания с использованием электрических полуавтономных роботов. Вчера компания объявила об официальной экспансии в Сан-Хосе, округ Майами-Дейд, Питтсбург и Детройт. Каждому из четырех городов будет предоставлено до 10 роботов с одним человеком-руководителем.

Как работает Kiwibot?

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Kiwibot доставляет еду с помощью электрических полуавтономных роботов. Они похожи на симпатичные ланчбоксы на колесиках с флажком. (Если подумать, я полагаю, что это ланчбоксы на колесах.) Kiwibot построил 400 роботов с момента своего запуска в 2017 году и развернул их в кампусе Калифорнийского университета в Беркли и в Сан-Хосе в 2020 году. Также были запущены пилотные программы. в четырех вышеуказанных городах.

Кивиботы защищают свой груз с помощью запирающейся двери. Роботы открывают дверь внутреннего контейнера в ресторане без помощи человека. Затем сотрудники ресторана помещают еду в контейнер. Как только еда закреплена внутри, робот автоматически закрывает и запирает дверцу.

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Когда Kiwibot достигает места доставки, он отправляет уведомление приложения, которое позволяет человеку нажать «открыть дверь». Дверь открывается автоматически и покупатель забирает еду. Затем дверь робота закрывается и снова автоматически блокируется. 

Kiwibot взимает 3,99 доллара за доставку - стоимость, которую предприятия могут взять на себя или переложить на потребителей.

Есть ли у Kiwibot более крупная цель?

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Фотография: Kiwibot

Да. Компания является партнером Фонда Джона С. и Джеймса Л. Найтов, который в 2018 году запустил инициативу по созданию беспилотных автомобилей.

Kiwibot и Knight Foundation работают над расширением возможностей для местных предприятий. Они также хотят обеспечить более справедливый доступ к еде, лекарствам и другим товарам.

Кроме того, Kiwibot и Knight Foundation хотят обеспечить развертывание роботов в местах, где они могут безопасно работать среди пешеходов, велосипедов и транспортных средств. 

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Что Kiwibot подразумевает под полуавтономным?

TechCrunch объяснил в июле 2020 года, когда Kiwibot запустил свой пилотный проект в Сан-Хосе:

Боты-доставщики оснащены камерой и способны обнаруживать объекты и перемещаться по ним. Однако в определенных сценариях боты также поддерживаются и управляются удаленно людьми, которые могут удаленно контролировать до трех роботов. Эти телеоператоры или супервизоры, как их называет Kiwibot, обеспечивают планирование пути, метод установки и корректировки точек пути вдоль маршрута. Они также могут вмешаться и взять под прямой контроль над ботом при возникновении проблем. По словам компании, супервизоры, многие из которых находятся в Колумбии, откуда изначально родились [генеральный директор Фелипе] Чавес и его соучредитель Серджио Пачон, также контролируют бота на всех транспортных переходах.

Каков радиус действия роботов и как они заряжаются?

Они могут работать не менее 10 часов и могут преодолевать расстояние до 12,4 миль (20 км) за эти 10 часов. Они полностью электрические и заряжаются четыре часа. Заряжаются от розетки 120 В.

Делают ли роботы что-нибудь еще кроме доставки еды?

Да. Они наносят на карту территории и собирают данные о тротуарах и инфраструктуре, используя структуру Mobility Data Specifications (MDS) и автоматизированную систему сбора данных.

Кроме того, роботы Kiwibot могут в конечном итоге обмениваться данными о состоянии тротуаров, движении транспортных средств и пешеходов с городскими властями, помогая городам США стать более доступными и безопасными.

Что мы должны знать о текущих успехах Kiwibotov?

С июня 2021 года роботы Kiwibot в четырех городах уже преодолели 1455 миль, нанесли на карту 368 миль и доставили 20 000 точек данных для городских и окружных властей.


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