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Инсайдер с большим послужным списком добавил к слухам, что следующее поколение игровых видеокарт Nvidia будет использовать 5-нанометровый узел TSMC.

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Kopite7kimi, который знал подробности о текущей линейке видеокарт Nvidia Ampere до ее запуска в прошлом году, заявил на прошлой неделе, что следующая серия Nvidia RTX 40 будет использовать процесс узла TSMC N5. В серии Ampere используется 8-нм технология Samsung. Это второй раз подряд, когда Nvidia переключается между двумя компаниями.

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Об этом же в прошлом месяце заявил известный лидер Greymon55, так что это придает большей силы существующим слухам. Kopite7kimi также сказал, что серия RTX 40, предположительно работающая на архитектуре под названием «Ada Lovelace», должна появиться немного раньше, чем ожидалось ранее. Сначала предполагалось, что они появятся к концу 2022 года. Nvidia имеет тенденцию выпускать новые поколения видеокарт каждые пару лет, поэтому по последним слухам они могут появиться уже в третьем квартале 2022 года.

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Ранее оба инсайдера сообщали, что топовые карты серии RTX 40, по слухам аналогичные RTX 3090 super, будут потреблять более 400 Вт энергии.

Флагман 40-й серии предположительно будет основан на графическом процессоре AD102, который, согласно оценкам из утечек Kopite может иметь до 18432 ядра CUDA по сравнению с 10496 у RTX 3090. Флагманская карта 40-й серии может удвоить свою производительность над своим предшественником.