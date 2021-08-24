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Стали известны реальные характеристики будущих MacBook Pro 14” и 16”

Apple готовит к выпуску в конце этого года новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Было много слухов, что дало нам некоторое представление о возможных изменениях. Вот, что в итоге из всего этого подтвердилось.
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Apple работает над модернизированным 14- и 16-дюймовым MacBook Pro, который должен быть выпущен в конце этого года. Было много слухов, связанных с предстоящим обновлением MacBook Pro от Apple, что дало нам некоторое представление о том, чего от них ожидать. Ниже список подтвержденных характеристик 14-дюймового и 16-дюймового MacBook Pro на основе последних утечек.

Apple стремится обновлять дизайн линейки MacBook Pro каждые 5-6 лет. В последний раз компания модернизировала дизайн линейки MacBook Pro в 2016 году, поэтому обновление дизайна в этом году вполне вероятно.

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Что еще более важно, с этим обновлением Apple полностью переведет свою линейку MacBook Pro на собственные чипы Apple Silicon. Это должно привести к заметному скачку производительности и времени автономной работы, что видно по другим Mac на базе M1, выпущенным Apple на данный момент. Предлагаю ознакомиться с подтвержденными функциями 14- и 16-дюймового MacBook Pro ниже.

1. Более тонкий дизайн

По слухам касательно внешнего вида будущих устройств, Apple сделает их еще более тонкими и плоскими, чем 14- и 16-дюймовые MacBook Pro прошлого поколения. Изменения в дизайне будут схожи с редизайном iPhone 12 и iPad Pro в сторону более угловатых граней. Другие изменения пока неизвестны, но, помня о тенденции кардинального переосмысления раз в 5-6 лет, чего-то еще ждать определенно стоит.

2. Выделенный порт HDMI и слот для SD-карты 

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Apple полностью перешла на порты USB-C в своей линейке MacBook Pro с обновлением 2016 года, к большому разочарованию пользователей. Теперь, когда весь яблочный мир уже начал смиряться и переходить на «переходнички», Apple решила вернуть порт HDMI и специальный слот для SD-карты в MacBook Pro с грядущим обновлением устройства.

Возвращение слота для SD-карты пригодится тем, кто часто используют MacBook Pro для редактирования фотографий и видео, да и HDMI, как показала практика, еще долго будет актуален. 


Обновленный рендер 2021 m1x для MacBook Pro

3. Зарядка MagSafe


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Еще одним важным аспектом дизайна MacBook Pro, который Apple убила с обновлением 2016 года, был магнитный порт зарядки MagSafe. Да, USB-C сейчас стал более распространенным явлением, но у MagSafe были свои важные преимущества. Пять лет спустя ходят слухи, что компания может вернуть порт зарядки MagSafe на модернизированные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro.

Однако Apple, скорее всего, не вернет тот же самый порт. Вероятнее это будет реинкарнация MagSafe, вдохновленная портом на новом iMac M1.

4. Чип M1X

Одним из ключевых моментов грядущих модернизированных 16- и 14-дюймовых MacBook Pro станет чип Apple M1X. Это будет более мощная версия чипа M1, установленного в MacBook Air и 13-дюймовом MacBook Pro. Ожидается, что благодаря солидным улучшениям производительности и эффективности M1X, разница с предшественником должна быть ощутимой.

Отчеты предполагают, что чип M1X будет иметь 10-ядерный ЦП и будет доступен в двух конфигурациях с 16-ядерным и 32-ядерным графическими процессорами.

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Процессор Apple Silicon ARM

5. Увеличенное время автономной работы

 


С переходом Apple на чипсет M1X в новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro почти очевидно, что мы увидим некоторые серьезные улучшения времени работы от аккумулятора. Заявленное время автономной работы от Apple может не скакнет радикально, но вот на практике этот прирост точно будет ощущаться.

M1 MacBook Air и MacBook Pro - прекрасные тому примеры. Они служат значительно дольше при использовании в реальных задачах, таких как редактирование фото и видео, в сравнении с их аналогами на Intel.

6. Mini-LED дисплей

После опробования технологии mini-LED дисплея в Pro Display XDR, Apple представила ее на 12,9-дюймовом iPad Pro. Теперь слухи указывают на то, что компания может использовать mini-LED дисплеи на 14- и 16-дюймовом MacBook Pro.

По сравнению с традиционными ЖК-панелями, мини-светодиодные панели предлагают более высокий уровень яркости, более глубокий черный цвет, лучшую контрастность и многое другое. Правда они также имеют тенденцию и потреблять больше энергии, но это будет скомпенсировано более энергоэффективным чипсетом M1X.

В качестве бонуса 14-дюймовый MacBook Pro будет иметь дисплей с более тонкими рамками, как у 16-дюймового MacBook Pro. 


M1 MacBook Air

7. Прощай, сенсорная панель


Сенсорная панель у Apple, надо признать, не удалась. Несмотря на то, что компания активно настаивала на обновлении дизайна MacBook Pro 2016 года, потребителям он не понравился. Слухи указывают на то, что Apple может навсегда отказаться от Touch Bar в своей обновленной линейке MacBook Pro. Все-таки в компании признали, что сенсорная панель на самом деле не так крута и удобна, как им этого хотелось.

А что вы думаете про «вечное возвращение» Apple спустя столько лет к старым добрым HDMI порту, слоту для SD-карты, зарядке MagSafe и кнопочной верхней панели? 




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