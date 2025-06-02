Специалисты Правительства Москвы и компании «СберМедИИ» разработали цифрового ассистента, который собирает данные о пациенте и предлагает схему лечения

Благодаря развитию электронной медицинской карты и цифровых сервисов в области здравоохранения, в Москве реализовали возможность внедрения искусственного интеллекта в систему оказания медицинской помощи.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась новыми решениями в области здравоохранения в столице. По её словам, врачи тратят очень много времени на сбор и анализ данных о пациенте, истории его болезни, прежних обращениях и прочих сопутствующих заболеваниях. Поэтому для решения этой проблемы был создан ИИ-агент, который не только собирает данные о пациенте за определённый период времени, но и структурирует информацию по конкретному обращению, например, повышенное давление или различные вирусные заболевания. Благодаря этому, на приёме, у врача перед глазами будет вся необходимая информация о пациенте и имеющихся у него заболеваний, что необходимо для верного клинического решения. Анастасия Ракова подчеркнула, что принимаемые меры направлены на персонификацию врачебных консультаций.

Применение новых ИИ-помощников начинается уже на стадии записи в поликлинику с помощью приложения «ЕМИАС. ИНФО». При выборе цели визита, ИИ-помощник уточнит у обратившегося жалобы и соберёт первичную информацию о будущем пациенте. По итогам приёма, ИИ-агент, основываясь на данных системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) предложит доктору схему лечения и диагностики заболевания, которая может быть скорректирована специалистом.

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Источники из Правительства Москвы заявляют, что такой подход к диагностике и терапии пациентов улучшает качество постановки диагноза и выбора подхода к лечению, сокращая вероятность врачебной ошибки.