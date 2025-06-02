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stakeholder
Собянин пообещал в 2026 году открыть первый участок Рублево-Архангельской линии метро
Мэр Москвы заявил, что готовность первого пускового комплекса новой линии составляет 50 процентов

2 июня президент компании «Объединение “Ингеоком”», которая занимается строительством новой Рублево-Архангельской линии московского метро, Дмитрий Евсеев отчитался перед мэром Москвы Сергеем Собяниным о готовности нового участка метро. По его словам, работы идут в соответствии с графиком, что делает возможным запуск первого участка новой линии уже в 2026 году. 

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро будет состоять из четырёх новых станций ("Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева") и соединит Москва-Сити с жилыми кварталами на северо-западе столицы. 

К настоящему времени завершено строительство тоннелей в обоих направлениях на участке "Звенигородская" - "Бульвар Генерала Карбышева". В январе 2025 года была завершена проходка правого тоннеля между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская", проходка левого тоннеля на данном участке запланирована на август этого года. Также сейчас проводятся работы по проходке тоннелей до станции "Серебряный бор" и между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща", которые находятся уже за пределами МКАД.

По заявлению Дмитрия Евсеева, для ввода в эксплуатацию первого участка новой линии метро необходимо проложить инженерные системы и завершить архитектурную отделку вестибюлей и помещений новых станций. Президент компании «Объединение “Ингеоком” также отметил, что станция "Народное Ополчение" готова более чем наполовину, а строители уже заканчивают отделочные работы вестибюля. Открытие станции "Народное Ополчение" в составе Рублево-Архангельской линии метро позволит более 180 тысячам жителей района Хорошево-Мневники вдвое сократить время в пути до Москва-Сити и в целом улучшить транспортную доступность района.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что планы и задачи перед строителями поставлены, вследствие чего первый участок Рублево-Архангельской линии метро должен быть открыт уже к концу 2026 года. 

Напомним, что полное открытие Рублево-Архангельской линии, состоящей из 10 новых станций, запланировано до 2030 года.

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#москва #метро #собянин #рублево-архангельское
Источник: mos.ru
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