Появились новые сведения о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 10 VII. Судя по всему, его релиз не за горами. В отличие от флагманской модели Xperia 1 VII, Xperia 10 VII, вероятно, будет доступен в большем количестве стран и регионов.

Флагманский смартфон Xperia 1 VII уже поступил в продажу в Японии, Европе и Великобритании, однако Sony не планирует его продажи в Северной Америке (США и Канада). Тем не менее, есть вероятность, что более бюджетная модель, Xperia 10 VII, будет доступна в большем количестве регионов. Согласно информации от Sumaho Digest, Xperia 10 VII может появиться на рынках, где не будет продаваться флагман. Ранее в сети были обнаружены различные региональные версии этого смартфона среднего класса (PM-1510-BV, PM-1511-BV, PM-1512-BV, PM-1513-BV, PM-1514-BV и PM-1515-BV). Появление одной из этих моделей на сайте Is This Phone Blocked намекает на то, что Xperia 10 VII может быть выпущен не только в Европе и Азии, но и в Северной Америке.



По слухам, Sony Xperia 10 VII может быть представлен в октябре 2025 года. Утечки информации предполагают, что смартфон получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что станет значительным улучшением по сравнению с Xperia 10 VI. Ожидается, что устройство будет иметь 6,1-дюймовый экран, 50-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и аккумулятор на 5 000 мАч.