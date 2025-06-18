Firefly - это удобное мобильное приложение, которое позволяет легко создавать и редактировать изображения и видео с помощью искусственного интеллекта

Компания Adobe расширила доступ к своим ИИ-инструментам, выпустив мобильное приложение Firefly для устройств на Android и iOS. Теперь пользователи могут создавать и редактировать контент с использованием искусственного интеллекта, где бы они ни находились. Приложение объединяет собственные ИИ-модели Adobe, а также технологии от Google и OpenAI, предлагая широкий спектр возможностей, включая генерацию и редактирование изображений и видео. Все проекты, созданные в приложении, автоматически синхронизируются с учетной записью Creative Cloud пользователя.

В приложении Firefly пользователи могут генерировать изображения, используя модели Adobe Firefly Image 3, Image 4 и Image 4 Ultra, Google Imagen 3 и 4 или OpenAI GPT Image. Для создания видео доступны модели Firefly Video и Google Veo 2, а также возможность создания видео на основе изображений. Adobe предоставляет бесплатным пользователям ограниченное количество кредитов, а подписчики платных планов получают кредиты в соответствии со своим тарифным планом.

В области редактирования фотографий Adobe использует возможности искусственного интеллекта с помощью таких функций, как "Generative Fill" и "Generative Expand". "Generative Fill" позволяет удалять нежелательные элементы или добавлять новые объекты на фотографии, а "Generative Expand" интеллектуально расширяет изображение, заполняя недостающие области на основе текстовых подсказок.

Удобство работы обеспечивается возможностью продолжить проект, начатый на компьютере, в мобильном приложении, если он сохранен в Creative Cloud. Для использования этих функций необходимы «генеративные кредиты», которые можно рассматривать как валюту для использования ИИ. Пользователи без подписки получают 10 кредитов в месяц, в то время как подписчики Creative Cloud или Firefly получают больше. Количество потребляемых кредитов зависит от сложности задачи: редактирование фотографий требует меньше кредитов, чем создание изображений или видео с нуля.