Чтобы внедрить более продвинутые функции, OnePlus, по всей видимости, пересматривает свои расходы. Одним из результатов этих усилий может стать новая технология обработки изображений, представленная в OnePlus 15.

Несмотря на скудность информации о будущем OnePlus 15, его название уже известно. Ранее сообщалось о плоском дизайне и размерах экрана. Ожидается стандартное обновление процессора до новейшего чипа Qualcomm, а вот камеры, по большей части, останутся прежними. Однако, инсайдерские данные намекают на значительные изменения в дизайне.

По информации от Digital Chat Station в Weibo, OnePlus 15 получит дисплей с разрешением 1,5K, что станет шагом назад от привычных QHD+ панелей, используемых во флагманах OnePlus на протяжении многих лет.

Подтверждается и информация о плоском дисплее, что также является отходом от изогнутых экранов, которые были визитной карточкой флагманов OnePlus в последние годы. Рамки дисплея будут тонкими благодаря технологии LIPO.

Хотя ранее предполагалось, что камеры OnePlus 15 не претерпят изменений, новая утечка указывает на изменение их расположения. Вероятно, в следующем году OnePlus откажется от привычного круглого модуля камеры в пользу нового дизайна.

Кроме того, ожидается, что OnePlus представит новый механизм или формат обработки изображений, аналогичный механизму обработки изображений Lumo от Oppo, который дебютировал в моделях Find X8s и Find X8 Ultra.