С помощью агентов ИИ пользователи Windows 11 могут описывать изменения в настройках простым текстом.

На прошлой неделе Microsoft представила новую предварительную версию Windows 11 Insider Preview для канала Dev, включающую две ключевые функции на основе искусственного интеллекта.

Главным нововведением стало внедрение ИИ-агентов, которые могут самостоятельно находить и применять изменения в меню "Настройки" на основе текстовых запросов пользователя. Кроме того, пользователи в Европейской экономической зоне получили возможность делиться моментальными снимками, сохраненными в Recall, со сторонними приложениями и веб-сайтами.

Нововведения пока доступны только для участников программы Windows Insider на канале Dev, обладающих ПК Copilot+ на базе процессоров Snapdragon и использующих английский язык в системе.

Пользователи смогут, например, попросить агента "сделать указатель мыши больше", и агент предложит решение и, с разрешения пользователя, внесет необходимые изменения.

В Европейской экономической зоне появилась новая функция Recall, позволяющая пользователям обмениваться сделанными снимками экрана. Участники программы Windows Insider в этом регионе теперь могут экспортировать свои снимки Recall в другие приложения и на веб-сайты.

Для этого необходимо использовать уникальный код экспорта Recall, который отображается только один раз при первом запуске функции и выборе опции сохранения снимков. Этот код нужен для расшифровки зашифрованных скриншотов при передаче их сторонним сервисам. Перед предоставлением кода экспорта потребуется аутентификация через Windows Hello. Важно помнить, что Microsoft не имеет доступа к этому коду и не сможет его восстановить в случае утери.

Если код экспорта утерян или есть подозрения, что он мог быть скомпрометирован, можно сбросить настройки Recall. Сброс настроек удалит все сохраненные скриншоты и вернет функцию к исходному состоянию. После этого можно будет заново настроить Recall и получить новый код экспорта.



