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smushik
Oppo K13 Turbo Pro получит чип Snapdragon 8s Gen 4 и камеру на 50 Мп
Появились слухи о характеристиках Oppo K13 Turbo Pro

Появились слухи о том, что Oppo работает над новым смартфоном, предположительно под названием K13 Turbo Pro. Китайский источник поделился информацией о его возможных характеристиках. Утверждается, что K13 Turbo Pro будет ориентирован на геймеров и получит процессор Snapdragon 8s Gen 4, 6,8-дюймовый дисплей и двойную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором. Согласно утечке, дисплей будет иметь разрешение 1,5K (1280x2800 пикселей) и частоту обновления 144 Гц, а объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ. Также упоминается наличие RGB-подсветки, защиты от воды IPX8 и до 512 ГБ встроенной памяти.

По слухам, будущий смартфон Oppo K13 Turbo Pro получит двойную камеру, где основной модуль будет иметь разрешение 50 Мп, а вспомогательный – 2 Мп. Ожидается, что корпус телефона будет иметь пластиковую рамку, а для разблокировки будет использоваться сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран. Особое внимание уделено системе охлаждения: по некоторым данным, в устройство будет встроен активный кулер для поддержания оптимальной температуры.

Информация о грядущем телефоне Oppo Turbo активно обсуждается в интернете. Изначально предполагалось, что он выйдет под названием Oppo K13 Turbo. Ранее в сеть попало изображение, демонстрирующее синий цвет корпуса и RGB-подсветку на задней панели.

Стоит отметить, что в апреле этого года компания Oppo выпустила в Индии модель K13 5G, оснащенную 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

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#oppo k13 #oppo k13 turbo pro
Источник: gadgets360.com
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