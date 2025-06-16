MediaTek, по всей видимости, стремится выпустить Dimensity 9500, свой флагманский процессор следующего поколения, раньше конкурента Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Ожидается, что это произойдет в начале или середине сентября.

После публикации результатов тестирования Dimensity 9500 в Geekbench стали известны его технические характеристики. Процессор будет состоять из восьми ядер: одно ядро Travis X930 с тактовой частотой 3,23 ГГц, три ядра Alto с частотой 3,03 ГГц и четыре ядра Gelas с частотой 2,23 ГГц. Графическая подсистема представлена Mali-G1-Ultra MC12, работающим на частоте 1000 МГц. Эти данные в целом соответствуют информации, полученной из апрельских утечек, касающихся ядер процессора.

Однако, информация о графическом процессоре отличается от ранее предполагаемой. Ранее предполагалось, что будет использоваться Immoralis-Drage. Кроме того, ожидается значительное улучшение производительности NPU, до 100 TOPS. В ближайшее время можно ожидать новых тестов Dimensity 9500.

Согласно имеющимся данным, Dimensity 9500 способен поддерживать до 4x LPDDR5x RAM со скоростью 10 667 Мбит/с. В чип также интегрировано хранилище UFS 4.1.

Для улучшения многозадачности и повышения пропускной способности данных, Dimensity 9500 оснащен 16 МБ кэш-памяти L3 и 10 МБ кэш-памяти системного уровня.

Ожидается, что официальный анонс Dimensity 9500 состоится в сентябре. Первыми смартфонами, которые, вероятно, получат этот новый чип, станут серии Vivo X300 и Oppo Find X9.