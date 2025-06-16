Realme Narzo 80 Lite 5G имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, а также сертификат прочности военного уровня MIL-STD-810H.

Realme Narzo 80 Lite 5G позиционируется как доступный смартфон с хорошей производительностью. За быстродействие отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий в связке с 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 128 ГБ встроенной памяти.

Устройство выделяется 32-мегапиксельной основной камерой и повышенной прочностью, подтвержденной сертификацией MIL-STD-810H. Дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 625 нит обеспечивает плавное и комфортное отображение контента.

Программное обеспечение представлено Realme UI 6.0 на базе Android 15 с интеграцией Google Gemini. Камера, помимо основного 32-мегапиксельного сенсора GC32E2, оснащена светодиодной вспышкой и поддерживает AI-функции, такие как AI Clear Face. Этот смартфон дополняет линейку Narzo 80, в которую уже входят модели 80x и 80 Pro.

Realme Narzo 80 Lite 5G предлагает длительное время работы благодаря аккумулятору на 6000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 15 Вт, а также возможность подзарядки других устройств от телефона с мощностью 5 Вт. Смартфон защищен от пыли и брызг по стандарту IP64 и соответствует военному стандарту ударопрочности MIL-STD-810H. При этом он остается тонким (7,94 мм) и легким (197 г). Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт с 5G.